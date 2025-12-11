IPL 2026 Auction में मोटा पैसा छापने के लिए कैमरोन ग्रीन ने चली है ये चाल, ऑलराउंडर से बन गए...
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन ने IPL 2026 Auction से पहले एक चाल चली है। इसके पीछे का मकसद साफ है कि वे ऑक्शन में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। इसका फायदा उनको जरूर मिल सकता है, लेकिन उनको 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ऑक्शन में नहीं मिल सकती। कैमरोन ग्रीन की उस चाल के बारे में और 18 करोड़ रुपये के पूरे गणित के बारे में आप समझ लीजिए।
दरअसल, कैमरोन ग्रीन हैं को ऑलराउंडर, लेकिन उन्होंने खुद को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में एक बैटर के तौर पर रजिस्टर कराया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी नहीं करेंगे। ऐसा करने के पीछे कैमरोन ग्रीन ने दिमाग लगाया है और ऑक्शन में मोटा पैसा छापने की प्लानिंग बनाई है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वे ऑलराउंडर से बल्लेबाज बने हैं।
दरअसल, ऑक्शन में होता ये है कि सबसे पहला सेट बल्लेबाजों का होता है। मिनी ऑक्शन में टीमों के पास रकम कम होती है। ऐसे में हर टीम ज्यादा से ज्यादा एक खिलाड़ी पर ही मोटा पैसा खर्च कर सकती है। इस बार सेट 1 में कुल 6 बल्लेबाज हैं। पांच टीमें ऐसी हैं, जिनके पास 20 से ज्यादा करोड़ रुपये हैं। अगर इन टीमों ने एक-एक प्लेयर पर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो फिर ऑलराउंडर्स पर मोटा पैसा नहीं बहेगा।
बैटर के रूप में किया रजिस्ट्रेशन
यही कारण है कि कैमरोन ग्रीन ने ऑलराउंडर्स से खुद को बैटर के रूप में रजिस्टर किया है और वे पहले ही सेट में अंडर द हैमर होंगे। अगर वे ऑलराउंडर्स में होते तो पहले 6 बल्लेबाजों के बाद उनका नाम 7 से 13वें नंबर तक आता। उस समय टीमों के पास उतनी रकम नहीं होती, जो अभी ग्रीन को मिल सकती है। हालांकि, इसमें भी एक पेच है कि वे सिर्फ 18 करोड़ रुपये तक ही अर्जित कर पाएंगे।
अभी तक होता ये आया था कि मेगा ऑक्शन के बाद कुछ खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में आते थे और मोटी रकम लेकर चले जाते थे। हालांकि, इस बार बीसीसीआई ने साफ किया है कि किसी भी विदेशी प्लेयर को रिटेंशन रकम 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर उस पर इससे ज्यादा बोली लगती है तो उसे 18 करोड़ ही मिलेंगे और बाकी की रकम प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएगी।