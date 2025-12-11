IPL 2026 Auction में मोटा पैसा छापने के लिए कैमरोन ग्रीन ने चली है ये चाल, ऑलराउंडर से बन गए...

Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Allrounder Cameron Green register himself as a batter in IPL 2025 Auction due to fetch more money
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन ने IPL 2026 Auction में मोटा पैसा कमाने के लिए एक चाल चली है। इसका फायदा उनको जरूर मिल सकता है, लेकिन उनको 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ऑक्शन में नहीं मिल सकती।

Dec 11, 2025 02:39 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन ने IPL 2026 Auction से पहले एक चाल चली है। इसके पीछे का मकसद साफ है कि वे ऑक्शन में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। इसका फायदा उनको जरूर मिल सकता है, लेकिन उनको 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ऑक्शन में नहीं मिल सकती। कैमरोन ग्रीन की उस चाल के बारे में और 18 करोड़ रुपये के पूरे गणित के बारे में आप समझ लीजिए।

दरअसल, कैमरोन ग्रीन हैं को ऑलराउंडर, लेकिन उन्होंने खुद को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में एक बैटर के तौर पर रजिस्टर कराया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी नहीं करेंगे। ऐसा करने के पीछे कैमरोन ग्रीन ने दिमाग लगाया है और ऑक्शन में मोटा पैसा छापने की प्लानिंग बनाई है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वे ऑलराउंडर से बल्लेबाज बने हैं।

दरअसल, ऑक्शन में होता ये है कि सबसे पहला सेट बल्लेबाजों का होता है। मिनी ऑक्शन में टीमों के पास रकम कम होती है। ऐसे में हर टीम ज्यादा से ज्यादा एक खिलाड़ी पर ही मोटा पैसा खर्च कर सकती है। इस बार सेट 1 में कुल 6 बल्लेबाज हैं। पांच टीमें ऐसी हैं, जिनके पास 20 से ज्यादा करोड़ रुपये हैं। अगर इन टीमों ने एक-एक प्लेयर पर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो फिर ऑलराउंडर्स पर मोटा पैसा नहीं बहेगा।

बैटर के रूप में किया रजिस्ट्रेशन

यही कारण है कि कैमरोन ग्रीन ने ऑलराउंडर्स से खुद को बैटर के रूप में रजिस्टर किया है और वे पहले ही सेट में अंडर द हैमर होंगे। अगर वे ऑलराउंडर्स में होते तो पहले 6 बल्लेबाजों के बाद उनका नाम 7 से 13वें नंबर तक आता। उस समय टीमों के पास उतनी रकम नहीं होती, जो अभी ग्रीन को मिल सकती है। हालांकि, इसमें भी एक पेच है कि वे सिर्फ 18 करोड़ रुपये तक ही अर्जित कर पाएंगे।

अभी तक होता ये आया था कि मेगा ऑक्शन के बाद कुछ खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में आते थे और मोटी रकम लेकर चले जाते थे। हालांकि, इस बार बीसीसीआई ने साफ किया है कि किसी भी विदेशी प्लेयर को रिटेंशन रकम 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर उस पर इससे ज्यादा बोली लगती है तो उसे 18 करोड़ ही मिलेंगे और बाकी की रकम प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
