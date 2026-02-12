T20 World Cup के इतिहास में अब तक इतने मुकाबले हुए हैं टाई, पहली बार नहीं हुआ था सुपर ओवर
T20 World Cup के इतिहास में अब तक 6 मुकाबले टाई हुए हैं। पहली बार तो सुपर ओवर भी नहीं हुआ था। एक बार डबल सुपर ओवर भी देखने को मिला है, जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला था।
T20 वर्ल्ड कप को शुरू हुए करीब 19 साल का समय हो चुका है। साल 2007 में पहली बार टी20 विश्व कप खेला गया था और अब इसका 10वां संस्करण जारी है, लेकिन कुल 6 बार ही मुकाबला टाई पर खत्म हुआ है। हैरानी की बात ये है कि 6 में से एक बार डबल सुपर ओवर देखने को मिला है। एक बार बॉल आउट हुआ था, जबकि दो बार वन ओवर एलिमिनेटर और दो बार सुपर ओवर हमें देखने को मिला है। टूर्नामेंट के पहले ही सीजन में हमें टाई मैच देखने को मिला था।
साल 2007 से टी20 विश्व कप में सुपर ओवर की शुरुआत हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच लीग फेज में एक मुकाबला स्कोर बराबर होने की वजह से टाई हुआ था। उस दौरान सुपर ओवर का चलन नहीं था तो हमें बॉल आउट देखने को मिला था, जहां हर टीम के गेंदबाजों को एक-एक बॉल स्टंप्स पर मारनी होती थी। भारत के लिए पहले तीन गेंदबाजों ने ऐसा किया और पाकिस्तान के तीनों गेंदबाज स्टंप्स नहीं उखाड़ सके और इस तरह भारत को जीत मिली।
साल 2012 के टी20 विश्व कप में दो मैट टाई हुए थे। उस समय सुपर ओवर का नाम वन ओवर एलिमिनेटर था। वन ओवर एलिमिनेटर के बाद मैच बाउंड्री काउंट के आधार पर जीत-हार की ओर जाता था। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्टइंडीज मैच उस वर्ल्ड कप में टाई रहा था। हैरानी की बात ये रही कि दोनों बार न्यूजीलैंड की टीम को ही हार मिली थी।
2012 के बाद 12 साल लंबे इंतजार के बाद 2024 के टी20 विश्व कप के फिर से टाई मैचों का सिलसिला शुरू हुआ। 2024 के संस्करण में दो मैच टाई रहे थे। इनमें एक मैच नामीबिया वर्सेस ओमान मैच था, जिसमें नामीबिया ने सुपर ओवर में जीत हासिल की थी। वहीं, एक टाई मैच पाकिस्तान और यूएसए के बीच खेला गया था। उस मैच में यूएसए ने उलटफेर कर दिया था।
ये भी पढ़ेंः 'टी20 विश्व कप के बहिष्कार का फैसला खिलाड़ियों का था' बयान से पलट गया बांग्लादेश, अब क्या कहा?
वहीं, अब 2026 में मैच ही नहीं, बल्कि टी20 विश्व कप का सुपर ओवर भी टाई हो गया। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में डबल सुपर ओवर देखने को मिला, जो टी20 विश्व कप का पहला वाकया डबल सुपर ओवर था। इसमें साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी। आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान को जीत के लिए छक्का चाहिए था और दूसरे सुपर ओवर के टाई कराने के लिए 4 रन चाहिए थे, लेकिन रहमनुल्लाह गुरबाज कैच आउट हो गए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें