T20 World Cup के इतिहास में अब तक इतने मुकाबले हुए हैं टाई, पहली बार नहीं हुआ था सुपर ओवर

T20 World Cup के इतिहास में अब तक इतने मुकाबले हुए हैं टाई, पहली बार नहीं हुआ था सुपर ओवर

संक्षेप:

T20 World Cup के इतिहास में अब तक 6 मुकाबले टाई हुए हैं। पहली बार तो सुपर ओवर भी नहीं हुआ था। एक बार डबल सुपर ओवर भी देखने को मिला है, जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला था। 

T20 वर्ल्ड कप को शुरू हुए करीब 19 साल का समय हो चुका है। साल 2007 में पहली बार टी20 विश्व कप खेला गया था और अब इसका 10वां संस्करण जारी है, लेकिन कुल 6 बार ही मुकाबला टाई पर खत्म हुआ है। हैरानी की बात ये है कि 6 में से एक बार डबल सुपर ओवर देखने को मिला है। एक बार बॉल आउट हुआ था, जबकि दो बार वन ओवर एलिमिनेटर और दो बार सुपर ओवर हमें देखने को मिला है। टूर्नामेंट के पहले ही सीजन में हमें टाई मैच देखने को मिला था।

साल 2007 से टी20 विश्व कप में सुपर ओवर की शुरुआत हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच लीग फेज में एक मुकाबला स्कोर बराबर होने की वजह से टाई हुआ था। उस दौरान सुपर ओवर का चलन नहीं था तो हमें बॉल आउट देखने को मिला था, जहां हर टीम के गेंदबाजों को एक-एक बॉल स्टंप्स पर मारनी होती थी। भारत के लिए पहले तीन गेंदबाजों ने ऐसा किया और पाकिस्तान के तीनों गेंदबाज स्टंप्स नहीं उखाड़ सके और इस तरह भारत को जीत मिली।

साल 2012 के टी20 विश्व कप में दो मैट टाई हुए थे। उस समय सुपर ओवर का नाम वन ओवर एलिमिनेटर था। वन ओवर एलिमिनेटर के बाद मैच बाउंड्री काउंट के आधार पर जीत-हार की ओर जाता था। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्टइंडीज मैच उस वर्ल्ड कप में टाई रहा था। हैरानी की बात ये रही कि दोनों बार न्यूजीलैंड की टीम को ही हार मिली थी।

2012 के बाद 12 साल लंबे इंतजार के बाद 2024 के टी20 विश्व कप के फिर से टाई मैचों का सिलसिला शुरू हुआ। 2024 के संस्करण में दो मैच टाई रहे थे। इनमें एक मैच नामीबिया वर्सेस ओमान मैच था, जिसमें नामीबिया ने सुपर ओवर में जीत हासिल की थी। वहीं, एक टाई मैच पाकिस्तान और यूएसए के बीच खेला गया था। उस मैच में यूएसए ने उलटफेर कर दिया था।

वहीं, अब 2026 में मैच ही नहीं, बल्कि टी20 विश्व कप का सुपर ओवर भी टाई हो गया। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में डबल सुपर ओवर देखने को मिला, जो टी20 विश्व कप का पहला वाकया डबल सुपर ओवर था। इसमें साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी। आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान को जीत के लिए छक्का चाहिए था और दूसरे सुपर ओवर के टाई कराने के लिए 4 रन चाहिए थे, लेकिन रहमनुल्लाह गुरबाज कैच आउट हो गए।

