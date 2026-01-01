T20 World Cup 2026 Squads: भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत इन टीमों का हुआ ऐलान; देखें अब तक की लिस्ट
T20 World Cup 2026 के लिए अब तक किस-किस टीम का ऐलान हो चुका है? ये आपको एक ही जगह मिल जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कई टीमों की घोषणा अब तक हो चुकी है। एक देश ने प्रिलिमनरी स्क्वॉड घोषित की हुई है।
T20 World Cup 2026 के लिए अब तक कई टीमों का ऐलान हो चुका है, जिसमें प्रमुख रूप से टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम का नाम शामिल है। इनके अलावा भी कई देशों ने अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाने वाले टी20 विश्व कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। चार ग्रुप 5-5 टीमों के बनाए गए हैं। ग्रुप ए में इंडिया, यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड और पाकिस्तान हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान की टीम है। ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली और नेपाल है। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई की टीम शामिल है। अब तक किस-किस टीम की घोषणा हो चुकी है ये जान लीजिए। टूर्नामेंट से एक सप्ताह पहले तक टीमों में बदलाव किया जा सकता है।
T20 World Cup 2026 के लिए अब तक घोषित हुई टीमें
ग्रुप ए
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह।
यूसए: टीम का ऐलान होना बाकी
नामीबिया: टीम का ऐलान होना बाकी
नीदरलैंड: टीम का ऐलान होना बाकी
पाकिस्तान: टीम का ऐलान होना बाकी
ग्रुप बी
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा
श्रीलंका: प्रिलिमनरी टीम- दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानागे, चरिथ असलांका, कामिंडू मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेल्लालेगे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशनका, महेश थीकशाना, दुशान हेमंथा, विजयकांथ व्यासकांथ और त्रवीन मैथ्यू
जिम्बाब्वे: टीम का ऐलान होना बाकी
आयरलैंड: टीम का ऐलान होना बाकी
ओमानः जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफियान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी और हसनैन अली शाह।
ग्रुप C
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड
वेस्टइंडीज: टीम का ऐलान होना बाकी
बांग्लादेश: टीम का ऐलान होना बाकी
इटली: टीम का ऐलान होना बाकी
नेपाल: टीम का ऐलान होना बाकी
ग्रुप D
साउथ अफ्रीका: टीम का ऐलान होना बाकी
न्यूजीलैंड: टीम का ऐलान होना बाकी
अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान।
रिजर्व: एएम गजनफर, एजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।
कनाडाः टीम का ऐलान होना बाकी
यूएई: टीम का ऐलान होना बाकी