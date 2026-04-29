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बांग्लादेश सरकार ने किया था ब्लंडर...T20 वर्ल्ड कप को लेकर शाकिब अल हसन का 'विस्फोटक बयान'

Apr 29, 2026 06:14 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर शाकिब अल हसन का मानना है कि टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश टीम का हिस्सा न लेना सरकार की भूल थी। बांग्लादेश सुरक्षा कारणों की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुआ था।

बांग्लादेश सरकार ने किया था ब्लंडर...T20 वर्ल्ड कप को लेकर शाकिब अल हसन का 'विस्फोटक बयान'

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए फरवरी-मार्च में भारत-श्रीलंका में खेले टी20 विश्व कप में अपनी टीम नहीं भेजी थी। हालांकि बोर्ड के इस निर्णय पर पूर्व क्रिकेटर्स सहित बांग्लादेशी फैंस ने सवाल खड़े किए थे। बुधवार को बांग्लादेश के दिग्गज शाकिब अल हसन ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तत्कालीन कार्यवाहक सरकार के बांग्लादेश को विश्व कप में नहीं भेजने के फैसले की कड़ी आलोचना की। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शाकिब ने कहा कि बांग्लादेश का टी20 विश्व कप में हिस्सा न लेना एक बड़ी गलती थी।

सरकार से हुई गलती

शाकिब अल हसन ने ईयू टी20 बेल्जियम 2026 लीग के जर्सी लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा, ''टी20 विश्व कप में हिस्सा न लेना केयरटेकर सरकार की तरफ से एक गलती थी।” टी20 विश्व कप के मामले में बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार किया था। आईसीसी और बीसीबी के बीच कई मीटिंग हुई लेकिन सहमति नहीं बन सकी और तब आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को विश्व कप के लिए शामिल कर लिया था।

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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बीसीसीआई द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं देने के कारण काफी खलबली मच गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी से अनुरोध किया था कि उनके मैच श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिए जाएं लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को इस तर्क में कोई दम नहीं लगा और उसने भारत में टीम के लिए किसी भी सुरक्षा खतरे की बात को खारिज कर दिया था।

बांग्लादेश ने रिश्ते सुधारने के लिए बढ़ाया हाथ

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर में भारत के सफेद गेंद के दौरे को बचाने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड से संपर्क किया है। जिसके बाद राष्ट्रीय खेल परिषद ने पूर्व कप्तान और बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल को पद से हटा दिया और नए चुनाव होने तक बोर्ड के दैनिक कामकाज को चलाने के लिए तदर्थ समिति का गठन किया है।

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बीसीबी के सूत्रों के अनुसार बुलबुल को मुख्य रूप से टी20 विश्व कप के दौरान हुए विवाद के कारण हटाया गया था। उस समय तत्कालीन अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने पूर्व कप्तान को एक तरह से अपने काबू में कर लिया था और राष्ट्रीय टीम को इस वैश्विक प्रतियोगिता के लिए भारत जाने की अनुमति नहीं दी थी। भारत-विरोधी कट्टरपंथी नजरुल का रुख यह था कि आईपीएल से मुस्ताफिजुर रहमान को हटाए जाने के विरोध के तौर पर बांग्लादेश के टी20 विश्व कप के मुकाबलों को कोलकाता और मुंबई से हटाकर श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस पूरे मामले के दौरान बुलबुल केवल मूक दर्शक बने रहे और पिछले कुछ दिनों में उनके कारण बीसीबी के छह निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

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हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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