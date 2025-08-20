All of the UK has complained 3 people are never seen smiling one of them is Gautam Gambhir DK s Karthikgiri 'पूरे ब्रिटेन को शिकायत, 3 लोग कभी मुस्कुराते नहीं दिखे, एक तो गौतम गंभीर हैं', DK की कार्तिकगीरी, Cricket Hindi News - Hindustan
'पूरे ब्रिटेन को शिकायत, 3 लोग कभी मुस्कुराते नहीं दिखे, एक तो गौतम गंभीर हैं', DK की कार्तिकगीरी

दिनेश कार्तिक के द हंड्रेड के एक मैच के बाद ट्रेंट रॉकेट्स के कोच एंडी फ्लॉवर की मौज ले ली। इस दौरान उनके लपेटे में भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन भी आ गए। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रिटेन को शिकायत है कि समर के दौरान उन्होंने इन तीनों को मुस्कुराते हुए नहीं देखा।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 03:11 PM
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक कॉमेंटेटर और प्रजेंटर के तौर पर अपनी पारी में एक अलग ही अंदाज दिखा रहे हैं। अंदाज जिसे आप कार्तिकगीरी कह सकते हैं। आजकल वह द हंड्रेड में कॉमेंट्री करते दिख रहे हैं। मंगलवार को एक मैच के बाद उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में गेस्ट की ही मौज ले ली। इतना ही नहीं, उनके लपेटे में एक साथी कॉमेंटेटर और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी आ गए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के फैंस ने ब्रॉडकास्टर्स से लिखित शिकायत की है कि भारत के कोच हाल में हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान कभी मुस्कुराते हुए नहीं दिखे।

मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज में ट्रेंट रॉकेट्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच मैच था जिसमें रॉकेट्स ने 7 विकेट से जीत हासिल की। मैच के बाद ट्रेंट रॉकेट्स के कोच एंडी फ्लॉवर से दिनेश कार्तिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘पूरे ब्रिटेन को शिकायत है और उन्होंने इसके बारे ट्वीट किया, स्काई स्पोर्ट्स को लिखा...पूरे समर के दौरान 3 लोगों को उन्होंने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा...एक गौतम गंभीर हैं, दूसरे कॉमेंट्री बॉक्स में नासिर हुसैन और तीसरे शख्स आप हैं। जब आप डगआउट में कोच की हैट पहने होते हैं तब लोग आपको मुस्कुराते हुए क्यों नहीं देख पा रहे हैं?’

इससे पहले इंग्लैंड के हेड कोच रह चुके फ्लॉवर ने जवाब दिया, 'डीके, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप तो निश्चित तौर पर यह जानते हैं।' इस पर कार्तिक ने जवाब दिया, 'हां-हां, बिल्कुल।' इस दौरान इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डोमिनिक कॉर्क अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

भारतीय कोच के नाम में ही गंभीर है और वह ज्यादातर समय गंभीर मुद्रा में ही दिखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी गंभीरता को ब्रिटेन के क्रिकेट फैंस ने भी नोटिस किया। वैसे गंभीर की यह गंभीरता आमतौर पर मैच के दौरान ही दिखती है। जिन लोगों ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में देखा है, उन्हें पता है कि वह हमेशा ऐसे नहीं रहते। ड्रेसिंग रूम में उनका अंदाज अलग होता है।