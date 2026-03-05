टी20 विश्व कप में दुर्गति के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सब ठीक नहीं! कोच माइक हेसन से नाखुश हैं क्रिकेटर
टी20 विश्व कप के नॉकआउट चरण से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में जैसे भूचाल आ गया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि लचर प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों से लाखों पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाने वाला है। बांग्लादेश दौरे के लिए बाबर आजम की टीम से छुट्टी हो चुकी है। सलमान अली आगा की कप्तानी पर भी तलवाार लटक रही है। इस बीच अब 'जिओ सुपर' की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विश्व कप के दौरान पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में तनाव बढ़ गया था। कई खिलाड़ी मुख्य कोच माइक हेसन के काम करने के तरीके से नाखुश हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों ने विश्व कप के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के सामने अपना असंतोष जाहिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘टूर्नामेंट के दौरान कहा जा रहा है कि कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोच के व्यवहार की शिकायत करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पीसीबी के अधिकारियों से संपर्क किया था।’
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हेसन के काम करने के सख्त तौरतरीके और खिलाड़ियों से बिना चर्चा के लिए गए उनके फैसलों से टीम का माहौल खराब हुआ है। उनमें बेचैनी है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘अंदरुनी जानकारी रखने वालों ने आरोप लगाया है कि उनके सख्त रवैये और बिना सलाह-मशविरा के लिए गए फैसलों से ड्रेसिंग रूम में खदबदाहट दी। आगे यह भी दावा किया गया कि अहम फैसलों को कप्तान तक से चर्चा के बिना ही लिया गया और हेसन अक्सर टीम मैनेजमेंट से जुड़े हर पहलुओं में दखल दे रहे थे।’
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी अब इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि टी20 विश्व कप के दौरान टीम के साथ आखिर हुआ क्या था। माइक हेसन के व्यवहार के बारे में पड़ताल के बाद ही बोर्ड अगला कदम उठाएगा।
रिपोर्ट से ये भी इशारा मिलता है कि हेसन के आगे कप्तान सलमान अली आगा और चयन समिति भी बेबस नजर आई। न तो कप्तान और न ही चयन समिति विश्व कप के दौरान हेसन के कदमों को चुनौती देने में खुद को सक्षम पाई।
माइक हेसन और पीसीबी के बीच में हाल ही में एक लॉन्ग टर्म डील पर दस्तखत हुए थे। उन्होंने पीसीबी के साथ बतौर हेड कोच 2 साल के करार पर दस्तखत किए हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि अगर हेसन के खिलाफ सामने आ रहे आरोपों में पीसीबी को जांच के दौरान सच्चाई मिलती है तो वह उस पर क्या कार्रवाई करती है।
टी20 विश्व कप में सलमान अली आगा की अगुआई में पाकिस्तान की टीम सुपर 8 चरण से आगे नहीं बढ़ पाई। टीम को चिरप्रतिद्वंद्वी भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के हाथों भी उसे शिकस्त झेलनी पड़ी।
