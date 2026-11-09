रोहित शर्मा पर रहेंगी निगाहें, न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला जीतने उतरेगा भारत
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 10 नवंबर, मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा पर नजरें होंगी और भारत सीरीज को जीतने और अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा।
अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा की फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन भारत मंगलवार को हैमिल्टन में तीसरे एकदिवसीय में चोटों से जूझ रही न्यूजीलैंड की टीम को हराकर पांच मैच की शृंखला में विजयी बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगा। हालांकि, तेज गेंदबाजों की अनुकूल परिस्थितियां भारतीय शीर्ष क्रम के लिए चुनौती पेश कर सकती हैं।
भारत पांच मैच की शृंखला में 2-0 से आगे है लेकिन ईडन पार्क में विराट कोहली की शानदार पारी को छोड़ दें तो कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित समेत अन्य बल्लेबाज तेज गेंदबाजों की अनुकूल परिस्थितियों में सहज नजर नहीं आए हैं। गिल की प्राथमिकता तीसरे मैच में ही शृंखला जीतनी होगी, क्योंकि वह अंतिम दो मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में होने वाले पहले टेस्ट की तैयारी के लिए अपना ध्यान लाल गेंद के क्रिकेट पर लगाना होगा। तीसरे एकदिवसीय में अच्छी पारी खेलकर शृंखला भारत के नाम करने से गिल का टेस्ट शृंखला से पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंतिम दो एकदिवसीय में टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। ये दोनों मुकाबले टाउरंगा में खेले जाएंगे।
रोहित शर्मा को करना होगा बेहतर प्रदर्शन, रहेंगी नजरें
सेडन पार्क में तीसरा मुकाबला भी बारिश से प्रभावित हो सकता है। ठंडी और गीली परिस्थितियों के कारण एक बार फिर तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और उछाल मिल सकता है जिससे बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे हालात में 39 वर्षीय पूर्व कप्तान रोहित को शृंखला के शुरुआती दो मैच में बनाए गए शून्य और 23 रन के स्कोर से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। पिछले एक साल में रोहित ने अपने बल्लेबाजी के अंदाज में बदलाव किया है। अब वह आक्रामक रुख अपनाने से पहले पारी की नींव मजबूत करने को प्राथमिकता देते हैं। वर्ष 2023 के एकदिवसीय विश्व कप तक उनके जोखिम लेकर आक्रामक बल्लेबाजी करने के अंदाज की तुलना में यह स्पष्ट बदलाव है लेकिन इस रणनीति के परिणाम मिलेजुले रहे हैं। न्यूजीलैंड में अब तक की परिस्थितियों में संभलकर बल्लेबाजी करना जरूरी रहा है लेकिन रोहित दोनों मैच में सहज नहीं दिखे। इसके विपरीत कोहली ने वेलिंगटन में दूसरे एकदिवसीय में कम समय तक क्रीज पर रहने के बावजूद शानदार लय दिखाई थी। अजीत अगरकर के चयन समिति के अध्यक्ष पद से हटने के बाद सफेद गेंद के प्रारूप के इस दिग्गज खिलाड़ी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल खत्म हुआ है। हालांकि, रोहित को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगातार रन बनाकर आलोचनाओं को शांत करना होगा।
विजयी संयोजन में बदलाव की संभावना कम
भारत के विजयी संयोजन में बदलाव करने की संभावना कम है, लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर पांचवें नंबर पर लोकेश राहुल से पहले अक्षर पटेल को भेजने की रणनीति पर दोबारा विचार कर सकते हैं। राहुल ने वेलिंगटन में नाबाद 26 रन की संक्षिप्त, लेकिन प्रभावशाली पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकाला था। राहुल से पहले अक्षर को भेजने का फैसला मध्यक्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाज की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था क्योंकि शीर्ष चारों बल्लेबाज दाएं हाथ के हैं। हालांकि, अतिरिक्त स्विंग और असमान उछाल वाली परिस्थितियां अक्षर की बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं हैं। अक्षर टीम में एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर हैं और शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाज नियमित रूप से गेंदबाजी नहीं करते। ऐसे में गंभीर के पास उस स्थान पर ईशान किशन जैसे अधिक आक्रामक बल्लेबाज को उतारने का विकल्प भी नहीं है।
मोहम्मद सिराज को खिलाने का औचित्य नहीं
उम्मीद है कि अंतिम दो मैच में राहुल की जगह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी किशन संभालेंगे। कर्नाटक का यह बल्लेबाज टेस्ट टीम से जुड़ जाएगा। तेज गेंदबाजी विभाग में आकिब नबी ने विकेट चटकाए हैं जबकि गुरनूर बरार, अंशुल कंबोज और अर्शदीप सिंह ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। हालांकि गेंदबाजों की सफलता में अनुकूल परिस्थितियों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टेस्ट मैच शुरू होने में केवल 10 दिन बाकी हैं और इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज को खिलाने का कोई खास औचित्य नजर नहीं आता।
न्यूजीलैंड के सामने एक दो नहीं, कई चुनौतियां
दूसरी ओर न्यूजीलैंड का अपनी घरेलू परिस्थितियों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है।हालांकि यह भी सच है कि कप्तान मिचेल सैंटनर दोनों मुकाबलों में टॉस हार गए जिससे उन्हें परिस्थितियों का फायदा उठाने का पूरा मौका नहीं मिला। लेकिन पहले दो मैच में न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम का संघर्ष चिंता का विषय रहा है जिससे गेंदबाजी इकाई पर काफी दबाव पड़ा है। डेवोन कॉनवे के कनकशन (सिर पर चोट लगने से बेहोशी जैसी स्थिति) और रचिन रविंद्र की चोट ने मेजबान टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बल्लेबाजी इकाई दिशाहीन नजर आई है। आमतौर पर भरोसेमंद प्रदर्शन करने वाले टॉम लैथम भी रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाज टिम साइफर्ट, विल यंग और हेनरी निकोल्स दबदबा बनाने में नाकाम रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में न्यूजीलैंड को कनकशन के कारण तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर की कमी खलेगी। उनकी जगह भारत ए के खिलाफ हाल में अनौपचारिक टेस्ट खेलने वाले क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया गया है। लैथम और निकोल्स के लिए तीसरा एकदिवसीय टेस्ट टीम से जुड़ने से पहले रन बनाने का आखिरी मौका होगा। दोनों अनुभवी बल्लेबाज पहले दो मैच में संघर्ष करते रहे हैं और टेस्ट शृंखला से पहले आत्मविश्वास हासिल करना चाहेंगे।
टीम इस प्रकार हैं:
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जेमीसन, निक केली, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, नाथन स्मिथ और विल यंग।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, इशान किशन, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव।
समय : मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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