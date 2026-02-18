सुपर-8 के लिए फिक्स हुईं सभी 8 टीमें, 12 विश्व कप से बाहर, ऑस्ट्रेलिया-AFG का टूटा ख्वाब, जिम्बाब्वे की चमकी किस्मत
आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 का ग्रुप चरण रोमांचक मोड़ पर समाप्त होने को है और अब सुपर-8 में भिड़ने वाली सभी 8 टीमों के नाम तय हो चुके हैं। 20 टीमों के साथ शुरू हुए इस महाकुंभ में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले, जहां 12 टीमों का विश्व कप जीतने का सपना टूट गया है और वे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इस चरण का सबसे चौंकाने वाला परिणाम पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना रहा, जो ग्रुप-B में केवल एक जीत के साथ चौथे स्थान पर रही। वहीं, जिम्बाब्वे जैसी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको हैरान करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया है।
ग्रुप-A से भारत और पाकिस्तान ने उम्मीद के मुताबिक सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया है। भारत ने अपने तीनों मैचों में अजेय रहते हुए 6 अंक हासिल किए और +3.050 के बेहतरीन नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्थान पाया। पाकिस्तान ने अपने चार मैचों में से तीन में जीत दर्ज की और 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहकर अगले दौर का टिकट कटाया। ग्रुप-B में श्रीलंका ने अपने सभी तीन मैच जीतकर 6 अंकों के साथ दबदबा बनाए रखा, लेकिन इसी ग्रुप में जिम्बाब्वे ने कमाल कर दिया। जिम्बाब्वे ने 3 मैचों में 5 अंक (NRR +1.984) हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को पीछे छोड़ते हुए सुपर-8 में अपनी जगह पक्की की।
ग्रुप-C और ग्रुप-D में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ग्रुप-C से मेजबान वेस्टइंडीज ने अपने तीनों मैचों में जीत हासिल कर 6 अंकों के साथ क्वालीफाई किया, जबकि इंग्लैंड ने 4 मैचों में 3 जीत और 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहकर सुपर-8 में प्रवेश किया। ग्रुप-D में दक्षिण अफ्रीका सबसे सफल टीम बनकर उभरी, जिसने अपने सभी चारों मैच जीते और 8 अंकों के साथ ग्रुप में टॉप किया। उनके साथ न्यूजीलैंड की टीम ने भी 4 मैचों में 3 जीत और 6 अंकों के साथ क्वालीफाई किया। हालांकि, इस ग्रुप से अफगानिस्तान की टीम 3 मैचों में केवल 2 अंक ही जुटा सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
सुपर-8 चरण के लिए टीमों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। ग्रुप-1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। वहीं, ग्रुप-2 में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग होगी। टूर्नामेंट से बाहर होने वाली 12 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और कनाडा जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में काफी संघर्ष किया लेकिन टॉप-2 में जगह नहीं बना सके। अब सारा रोमांच सुपर-8 के मुकाबलों पर टिक गया है, जहां हर मैच सेमीफाइनल की रेस के लिए निर्णायक होगा।
सुपर-8 के लिए क्वालीफाई करने वाली 8 टीमें:
1. भारत (ग्रुप A - शीर्ष स्थान)
2. पाकिस्तान (ग्रुप A - दूसरा स्थान)
3. श्रीलंका (ग्रुप B - शीर्ष स्थान)
4. जिम्बाब्वे (ग्रुप B - दूसरा स्थान)
5. वेस्टइंडीज (ग्रुप C - शीर्ष स्थान)
6. इंग्लैंड (ग्रुप C - दूसरा स्थान)
7. दक्षिण अफ्रीका (ग्रुप D - शीर्ष स्थान)
8. न्यूजीलैंड (ग्रुप D - दूसरा स्थान)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।