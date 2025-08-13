All countries should not play test matches CA CEO Greenberg gave surprising advice trying to send countries bankrupt सभी देश टेस्ट मैच नहीं खेलें...आखिर किसने दी ये हैरतअंगेज सलाह? दिवालिया होने की भविष्यवाणी की, Cricket Hindi News - Hindustan
सभी देशों टेस्ट मैच नहीं खेलने चाहिए। यह हैरतअंगेज सलाह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने दी है। उन्होंने साथ ही देशों के दिवालिया होने की भविष्यवाणी की।

Bhasha Wed, 13 Aug 2025 06:08 PM
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टॉड ग्रीनबर्ग का मानना है कि सभी देशों को टेस्ट खेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे वित्तीय रूप से कुछ कमजोर बोर्ड पर बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि हालांकि टेस्ट खेलने वाले देशों की कोई निश्चित संख्या नहीं है लेकिन ‘टेस्ट क्रिकेट की कमी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद है’।

ऑस्ट्रेलिया ने 2024-25 सत्र में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की मेजबानी की थी और अब वह इस साल के अंत में एशेज ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस महीने के शुरु में भारत और इंग्लैंड ने पांच टेस्ट मैचों की प्रतिस्पर्धी सीरीज खत्म की जबकि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एकतरफा जीत दर्ज की। इन नतीजों ने लाल गेंद क्रिकेट की वैश्विक संरचना पर फिर से बहस छेड़ दी है।

ये भी पढ़ें:तो सीरीज के चार मैच ड्रॉ होते...शुभमन नहीं चाहते टेस्ट क्रिकेट से कोई छेड़छाड़

ग्रीनबर्ग ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि टेस्ट खेलने वाले देशों की कोई निश्चित संख्या है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में टेस्ट क्रिकेट की कमी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि विश्व क्रिकेट में हर किसी देश को टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा रखने की जरूरत है। इससे कोई परेशानी नहीं है।’’ ग्रीनबर्ग ने कहा, ‘‘बहुत से परंपरावादी शायद इसे पसंद नहीं करें। लेकिन अगर हम उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर करेंगे तो हम सचमुच इन देशों को दिवालिया बनाने की कोशिश कर रहे होंगे।’’