Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़All 3 Punjabi players failed in Punjab during IND vs SA 2nd T20I South Africa did not spare Jasprit Bumrah either
पंजाब में तीनों पंजाबी खिलाड़ी फेल, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जसप्रीत बुमराह को भी नहीं बख्शा

पंजाब में तीनों पंजाबी खिलाड़ी फेल, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जसप्रीत बुमराह को भी नहीं बख्शा

संक्षेप:

पंजाब में मुकाबला खेला जा रहा था, लेकिन इस मैच में पंजाबी खिलाड़ी ही फेल हो गए। इस तरह फैंस को अपने ही खिलाड़ियों से निराशा मिली। यहां तक कि दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी साउथ अफ्रीका ने नहीं बख्शा।

Dec 11, 2025 10:23 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

पंजाब के न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में पहली बार मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया। महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम में तीन पंजाबी खेल रहे थे, लेकिन तीनों ही पंजाबियों की बोलती बंद हो गई। अपने ही होम ग्राउंड पर पंजाबी खिलाड़ियों की शामत आ गई। यहां तक कि जसप्रीत बुमराह को भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने नहीं बख्शा। उनके करियर का भी ये शर्मनाक मैच साबित हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले बात करते हैं 3 पंजाबी खिलाड़ियों की तो इनमें एक तो अर्शदीप सिंह, दूसरे थे शुभमन गिल और तीसरे थे अभिषेक शर्मा। ये तीनों ही खिलाड़ी पंजाब से आते हैं और पंजाब के लिए ही डोमेस्टिक क्रिकेट इन्हीं मैदानों पर खेलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन तीनों पंजाबियों की हवा टाइट हो गई। पहले गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह की जमकर धुनाई हुई। उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 54 रन 4 ओवरों में लुटाए। एक ओवर तो उनका 13 गेंदों का रहा, जिसमें सात वाइड उन्होंने फेंकी, जो एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है।

वहीं, बल्लेबाजी में शुभमन गिल उतरे तो उन्होंने पहली गेंद पर ही अपना विकेट खो दिए। इसके कुछ ही देर के बाद अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। इस तरह तीनों पंजाबी खिलाड़ियों ने अपने-अपने फैंस को खूब निराश किया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पहले मैच में भी फेल हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से संजू सैमसन वाली डिबेट सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है, क्योंकि उनको ओपनिंग से हटाया गया है। अब वे प्लेइंग इलेवन से भी बाहर हैं।

बुमराह पर पड़े 4 छक्के

वहीं, अगर बात तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की करें तो उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में पहली बार किसी मैच में 4 छक्के खाए हैं। बुमराह को इस मैच में कोई सफलता नहीं मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुमराह अब तक 82 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और लगभग हर मैच में उन्होंने गेंदबाजी की है, लेकिन पहली बार किसी टीम के खिलाफ उनकी गेंदों पर 4 छक्के एक टी20 इंटरनेशनल मैच में पड़े हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |