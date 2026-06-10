जिस गेंदबाज ने लगाई ऑस्ट्रेलिया की लंका, उसी को मिला BBL में खेलने का ऑफर; जानिए क्या है पूरा मामला
एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार गेंदबाजी करने वाले नाहिद राणा से बहुत ही प्रभावित नजर आए। यहां तक कि उन्होंने मजे-मजे में बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने का ऑफर भी नाहिद को दे दिया।
ऑस्ट्रेलिया की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में करारी हार मिली। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 21 साल के बाद हार मिली है। आखिरी मैच बांग्लादेश ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कंगारू टीम के खिलाफ 2005 में जीता था। बांग्लादेश की जीत में अहम भूमिका तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने निभाई, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाजों को आउट किया। अब इसी गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया से ही बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने का ऑफर मिला है।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की टीम के विकेटकी पर बल्लेबाज एलेक्स कैरी बांग्लादेश के इस पेसर की गति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित नजर आए। भले ही ऑस्ट्रेलिया को हार मिली, लेकिन एलेक्स कैरी ने नाहिद की तारीफ की मजाकिया लहजे में यह भी कह दिया है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स मदद करेंगे और उन्हें बीबीएल में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलने के लिए हां कर देना चाहिए। अगर वे खेलना चाहते हैं तो। नाहिद राणा ने 10 ओवर में 41 रन खर्च किए और 4 विकेट चटकाए। कप्तान जोश इंग्लिस के अलावा एलेक्स कैरी, लियाम स्कॉट और जैवियर बार्टलेट को आउट किया था।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेक्स कैरी आए, जो बीबीएल में खेलते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में नाहिद की तारीफ की और कहा, "उनके पास पेस है, बाउंस है और ऑस्ट्रेलिया के विकेट भी उन्हें सूट करेंगे। ऐसे में वह बीबीएल में आ सकते हैं। अगर वे आना चाहें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स में आ सकते हैं।" एलेक्स कैरी ने उस मुद्दे पर भी बात की, जब नाहिद राणा ने जोश इंग्लिस को आउट किया था और दोनों के बीच एक तकरार मैदान पर देखने को मिले थे। इसे कैरी ने चटपटा करार दिया और कहा कि थोड़ा बहुत चलता है।
ऑस्ट्रेलिया के लिए समस्या की बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें 2-1 से हार मिली थी, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ भी अब सीरीज हारने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर बाकी बचे दो मैचों में से एक भी मैच हार जाती है तो फिर उन्हें सीरीज से हाथ धोना पड़ेगा। बांग्लादेश की टीम के पास पहली बार ऑस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय सीरीज में हराने का मौका है, जिसे यह टीम गंवाना नहीं चाहेगी। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार 11 जून को खेला जाएगा, जबकि अंतिम मैच 14 जून को खेला जाना है। इसके बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज दोनों देशों के बीच खेली जाएगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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