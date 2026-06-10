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जिस गेंदबाज ने लगाई ऑस्ट्रेलिया की लंका, उसी को मिला BBL में खेलने का ऑफर; जानिए क्या है पूरा मामला

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
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एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार गेंदबाजी करने वाले नाहिद राणा से बहुत ही प्रभावित नजर आए। यहां तक कि उन्होंने मजे-मजे में बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने का ऑफर भी नाहिद को दे दिया।

जिस गेंदबाज ने लगाई ऑस्ट्रेलिया की लंका, उसी को मिला BBL में खेलने का ऑफर; जानिए क्या है पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में करारी हार मिली। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 21 साल के बाद हार मिली है। आखिरी मैच बांग्लादेश ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कंगारू टीम के खिलाफ 2005 में जीता था। बांग्लादेश की जीत में अहम भूमिका तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने निभाई, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाजों को आउट किया। अब इसी गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया से ही बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने का ऑफर मिला है।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की टीम के विकेटकी पर बल्लेबाज एलेक्स कैरी बांग्लादेश के इस पेसर की गति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित नजर आए। भले ही ऑस्ट्रेलिया को हार मिली, लेकिन एलेक्स कैरी ने नाहिद की तारीफ की मजाकिया लहजे में यह भी कह दिया है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स मदद करेंगे और उन्हें बीबीएल में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलने के लिए हां कर देना चाहिए। अगर वे खेलना चाहते हैं तो। नाहिद राणा ने 10 ओवर में 41 रन खर्च किए और 4 विकेट चटकाए। कप्तान जोश इंग्लिस के अलावा एलेक्स कैरी, लियाम स्कॉट और जैवियर बार्टलेट को आउट किया था।

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मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेक्स कैरी आए, जो बीबीएल में खेलते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में नाहिद की तारीफ की और कहा, "उनके पास पेस है, बाउंस है और ऑस्ट्रेलिया के विकेट भी उन्हें सूट करेंगे। ऐसे में वह बीबीएल में आ सकते हैं। अगर वे आना चाहें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स में आ सकते हैं।" एलेक्स कैरी ने उस मुद्दे पर भी बात की, जब नाहिद राणा ने जोश इंग्लिस को आउट किया था और दोनों के बीच एक तकरार मैदान पर देखने को मिले थे। इसे कैरी ने चटपटा करार दिया और कहा कि थोड़ा बहुत चलता है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए समस्या की बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें 2-1 से हार मिली थी, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ भी अब सीरीज हारने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर बाकी बचे दो मैचों में से एक भी मैच हार जाती है तो फिर उन्हें सीरीज से हाथ धोना पड़ेगा। बांग्लादेश की टीम के पास पहली बार ऑस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय सीरीज में हराने का मौका है, जिसे यह टीम गंवाना नहीं चाहेगी। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार 11 जून को खेला जाएगा, जबकि अंतिम मैच 14 जून को खेला जाना है। इसके बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज दोनों देशों के बीच खेली जाएगी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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