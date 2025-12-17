एलेक्स कैरी ने ठोकी सेंचुरी और ख्वाजा ने भी किया कमाल, इंग्लैंड तीसरे एशेज टेस्ट में भी बैकफुट पर
एडिलेड में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जारी है। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच पर भी पकड़ बना ली है। पहले दिन 8 विकेट जरूर गिरे, लेकिन 300 से ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बना दिए।
एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का तीसरा मैच जारी है। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है और तीसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ बना ली है। हालांकि, एडिलेड टेस्ट के पहले दिन कुछ ट्विस्ट जरूर देखने को मिले, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने दमदार खेल दिखाया। खासकर विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ की जगह खेल रहे उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में भी टॉप पर रखा। एलेक्स कैरी ने शतकीय पारी खेली और उस्मान ख्वाजा ने 80 से ज्यादा रन बनाए।
तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि, शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की अच्छी नहीं रही। 33 पर दो विकेट गिर गए थे और 94 पर 4 विकेट गिर चुके थे। बावजूद इसके दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 83 ओवर के बाद 8 विकेट पर 326 रन था। एलेक्स कैरी ने 143 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 106 रनों की पारी खेली। 82 रन 126 गेंदों में उस्मान ख्वाजा ने बनाए। 10 चौके अपनी इस पारी में उस्मान ख्वाजा ने जड़े। 33 रन मिचेल स्टार्क बनाकर नाबाद हैं। 32 रन जोश इंग्लिस ने भी बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट चटकाए। 2-2 विकेट ब्रायडन कार्स और विल जैक्स ने भी चटकाए।
तीन बदलाव ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में करने पड़े। दो बदलावों की घोषणा पहले ही हो गई थी, जबकि तीसरा बदलाव मैच से कुछ देर पहले हुए। स्टीव स्मिथ की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी जगह उस्मान ख्वाजा को मौका दिया गया। इसके अलावा पैट कमिंस और नाथन लियोन की वापसी प्लेइंग इलेवन में हुई। ब्रैंडन डॉगेट और माइकल नेसर को बाहर किया गया। पैट कमिंस काफी समय के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में लौटे हैं। वहीं, नाथन लियोन पहले टेस्ट में खेले थे, लेकिन दूसरे टेस्ट से उनको बाहर किया गया था। दूसरे दिन नाथन लियोन गेंदबाजी करते दिखेंगे। पैट कमिंस भी मैदान पर गेंदबाजी करते नजर आएंगे।