टेस्ट क्रिकेट का वो रन मशीन, जिसने कभी नहीं ठोका दोहरा शतक; अद्भुत रिकॉर्ड है इस बल्लेबाज के नाम

एक क्रिकेटर ऐसा भी है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन कभी भी दोहरा शतक अपने करियर में नहीं जड़ा। उनका बेस्ट स्कोर 190 का है, जो उन्होंने 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।

टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज की महानता को आंकने का पैमाना ये होता है कि उसने कितने रन बनाए और कितने दोहरे शतक जड़े? हालांकि, एक बल्लेबाज ऐसा भी है, जिसने 8000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए, लेकिन एक भी दोहरा शतक उस बल्लेबाज ने अपने टेस्ट और वनडे करियर में नहीं जड़ा। ये खिलाड़ी करीब 13 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहा, लेकिन कभी भी 200 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, जिसने ओपनिंग से लेकर नंबर 7 तक बल्लेबाजी की है। ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि इंग्लैंड एलेक स्टेवार्ट हैं।

एलेक स्टेवार्ट दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 8463 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए और एक भी दोहरा शतक नहीं जड़ा। 1990 से 2003 तक कुल 133 टेस्ट मैच खेलने वाले एलेक स्टेवार्ट 235 पारियों में 21 बार नाबाद लौटे और कुल 8463 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर टेस्ट क्रिकेट में 190 था, जो उन्होंने एजबेस्टन में 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। इसके बाद भी वे एक दशक से ज्यादा समय तक टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन अपने ही निजी स्कोर को नहीं तोड़ पाए।