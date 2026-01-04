क्या एलिस्टर कुक बनेंगे इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच? बोले- अभी जीरो कॉन्टैक्ट, लेकिन…
एशेज सीरीज की हार के बाद इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ पर सवालिया निशान कम नहीं हुए। इस बीच इंग्लैंड के एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने इच्छा जताई है कि वह इंग्लैंड की टीम के कोच बनना चाहते हैं।
इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक और एशेज सीरीज हार गई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम की खूब आलोचना हुई। हालांकि, चौथा टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर 15 साल में पहली टेस्ट जीत इंग्लैंड की थी। इससे कोचिंग स्टाफ पर सवालिया निशान कम नहीं हुए। इस बीच इंग्लैंड के एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने इच्छा जताई है कि वह इंग्लैंड की टीम के कोच बनना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा है कि अभी तक उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है।
सर एलिस्टर कुक का कहना है कि कोचिंग स्टाफ में किसी संभावित भूमिका के बारे में इंग्लैंड के साथ अभी कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वह "अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर" टीम के साथ काम करना चाहेंगे। स्काई स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट माइकल एथरटन ने द टाइम्स में लिखा और फिर स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर चर्चा की कि कैसे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एशेज सीरीज में हार के बाद मौजूदा बॉस ब्रेंडन मैकुलम के अंडर असिस्टेंट कोच के तौर पर काम करने के लिए एक अच्छे फिट हो सकते हैं।
TNT स्पोर्ट्स के लिए पंडित के तौर पर बोलते हुए कुक ने रविवार को सिडनी में पांचवें टेस्ट के पहले दिन कहा, "मैं इसके बारे में बस इतना कहूंगा कि आर्टिकल में 800 शब्द होने चाहिए थे और माइक एथरटन ने 600 शब्द लिखे थे और आखिरी 200 शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ और भी जोड़ दिया था। देखिए, क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मैं कोशिश करना चाहूंगा और कुछ बदलाव लाना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि यह अगला हिस्सा है या कुछ और। अभी लोग नौकरी कर रहे हैं और इस तरह की दूसरी चीजें कर रहे हैं। और मेरा अभी जीरो कॉन्टैक्ट है। आगे देखते हैं।"
कुक ने 2006 से 2018 के बीच इंग्लैंड के लिए 161 टेस्ट मैचों में 12,472 रन बनाए। सिर्फ जो रूट के नाम देश के लिए उनसे ज्यादा रन हैं। उन्होंने 59 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 24 जीते, 22 हारे और 13 ड्रॉ रहे। द टाइम्स में लिखते हुए एथरटन ने कहा है, "एलिस्टर कुक, अगर उन्हें मनाया जा सके, तो वे एक पर्फेक्ट कैंडिडेट होंगे। 2018 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद, वह खेल से जुड़े हुए हैं, काफी दूर भी नहीं हैं कि उन्होंने इसे बाउंड्री के पार से देखा है।"