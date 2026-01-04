Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Alastair Cook wants to coach England Cricket Team at some stage in his life
क्या एलिस्टर कुक बनेंगे इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच? बोले- अभी जीरो कॉन्टैक्ट, लेकिन…

क्या एलिस्टर कुक बनेंगे इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच? बोले- अभी जीरो कॉन्टैक्ट, लेकिन…

संक्षेप:

एशेज सीरीज की हार के बाद इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ पर सवालिया निशान कम नहीं हुए। इस बीच इंग्लैंड के एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने इच्छा जताई है कि वह इंग्लैंड की टीम के कोच बनना चाहते हैं।

Jan 04, 2026 03:40 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक और एशेज सीरीज हार गई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम की खूब आलोचना हुई। हालांकि, चौथा टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर 15 साल में पहली टेस्ट जीत इंग्लैंड की थी। इससे कोचिंग स्टाफ पर सवालिया निशान कम नहीं हुए। इस बीच इंग्लैंड के एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने इच्छा जताई है कि वह इंग्लैंड की टीम के कोच बनना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा है कि अभी तक उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सर एलिस्टर कुक का कहना है कि कोचिंग स्टाफ में किसी संभावित भूमिका के बारे में इंग्लैंड के साथ अभी कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वह "अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर" टीम के साथ काम करना चाहेंगे। स्काई स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट माइकल एथरटन ने द टाइम्स में लिखा और फिर स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर चर्चा की कि कैसे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एशेज सीरीज में हार के बाद मौजूदा बॉस ब्रेंडन मैकुलम के अंडर असिस्टेंट कोच के तौर पर काम करने के लिए एक अच्छे फिट हो सकते हैं।

TNT स्पोर्ट्स के लिए पंडित के तौर पर बोलते हुए कुक ने रविवार को सिडनी में पांचवें टेस्ट के पहले दिन कहा, "मैं इसके बारे में बस इतना कहूंगा कि आर्टिकल में 800 शब्द होने चाहिए थे और माइक एथरटन ने 600 शब्द लिखे थे और आखिरी 200 शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ और भी जोड़ दिया था। देखिए, क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मैं कोशिश करना चाहूंगा और कुछ बदलाव लाना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि यह अगला हिस्सा है या कुछ और। अभी लोग नौकरी कर रहे हैं और इस तरह की दूसरी चीजें कर रहे हैं। और मेरा अभी जीरो कॉन्टैक्ट है। आगे देखते हैं।"

कुक ने 2006 से 2018 के बीच इंग्लैंड के लिए 161 टेस्ट मैचों में 12,472 रन बनाए। सिर्फ जो रूट के नाम देश के लिए उनसे ज्यादा रन हैं। उन्होंने 59 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 24 जीते, 22 हारे और 13 ड्रॉ रहे। द टाइम्स में लिखते हुए एथरटन ने कहा है, "एलिस्टर कुक, अगर उन्हें मनाया जा सके, तो वे एक पर्फेक्ट कैंडिडेट होंगे। 2018 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद, वह खेल से जुड़े हुए हैं, काफी दूर भी नहीं हैं कि उन्होंने इसे बाउंड्री के पार से देखा है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Alastair Cook England Cricket Team Brendon McCullum
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |