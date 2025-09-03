Alastair Cook suggests radical new rule for Test cricket regarding New Ball टेस्ट क्रिकेट के नियमों पर एलिस्टर कुक का 'मास्टरस्ट्रोक', 'नई गेंद' का ये नियम बदल देगा पूरा गेम, Cricket Hindi News - Hindustan
टेस्ट क्रिकेट के नियमों पर एलिस्टर कुक का 'मास्टरस्ट्रोक', 'नई गेंद' का ये नियम बदल देगा पूरा गेम

इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा है कि एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए, जिसमें आप टेस्ट मैच में दूसरी नई गेंद का इस्तेमाल किसी भी ओवर से कर सकते हों। अभी के लिए ये निमय 80 ओवर के बाद शुरू होता है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 08:41 AM
टेस्ट क्रिकेट के नियमों पर एलिस्टर कुक का 'मास्टरस्ट्रोक', 'नई गेंद' का ये नियम बदल देगा पूरा गेम

इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने एक बड़ा सुझाव टेस्ट क्रिकेट को लेकर दिया है। कुक चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के एक नियम में बदलाव हो। एलिस्टर कुक का मानना है कि अगर टेस्ट क्रिकेट में नई गेंद को लेकर जारी दशकों पुराने नियम को लेकर बदल दिया जाए तो इससे क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट और भी दिलचस्प हो सकता है। कुक ने कहा है कि ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए, जिसमें आप दूसरी नई गेंद का इस्तेमाल किसी भी ओवर से कर सकते हों। अभी के लिए ये निमय 80 ओवर के बाद शुरू होता है।

एलिस्टर कुक माइकल वॉन, डेविड लॉयड और फिल टफनेल के साथ खेल के नियमों में किसी भी बदलाव के बारे में बात कर रहे थे जिससे खेल, खासकर टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो सके। इसी दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने एक ऐसा नियम सुझाया जिससे टीमों को एक मैच में 20 विकेट लेने में मदद मिल सकती है, साथ ही निर्णय लेने में एक और रणनीतिक पहलू भी जुड़ सकता है। स्टिक टू क्रिकेट शो में कुक ने कहा, "मैं एक नया नियम जोड़ना चाहूंगा कि 160 ओवरों में आप जब चाहें नई गेंद ले सकें?"

कुक ने कहा, "आपके पास 160 ओवरों के लिए दो नई गेंदें होती हैं। ऐसे में नियम ये होना चाहिए कि आप जब चाहें दूसरी गेंद ले सकते हैं। आप चाहें तो 30 ओवरों के बाद दूसरी नई गेंद ले सकते हैं।" फिलहाल के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरी नई गेंद को लेकर नियम ये है कि फील्डिंग करने वाली टीम के पास हर 80 ओवर के बाद एक नई गेंद लेने का विकल्प होता है, लेकिन कुक के सुझाव से उन्हें पहले भी नई गेंद लेने का मौका मिल सकता है, ताकि वे विकेट निकाल सकें। हालांकि, इसके बदले में उन्हें लंबे समय तक पुरानी गेंद का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।

Alastair Cook
