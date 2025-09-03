टेस्ट क्रिकेट के नियमों पर एलिस्टर कुक का 'मास्टरस्ट्रोक', 'नई गेंद' का ये नियम बदल देगा पूरा गेम

इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा है कि एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए, जिसमें आप टेस्ट मैच में दूसरी नई गेंद का इस्तेमाल किसी भी ओवर से कर सकते हों। अभी के लिए ये निमय 80 ओवर के बाद शुरू होता है।

इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने एक बड़ा सुझाव टेस्ट क्रिकेट को लेकर दिया है। कुक चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के एक नियम में बदलाव हो। एलिस्टर कुक का मानना है कि अगर टेस्ट क्रिकेट में नई गेंद को लेकर जारी दशकों पुराने नियम को लेकर बदल दिया जाए तो इससे क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट और भी दिलचस्प हो सकता है। कुक ने कहा है कि ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए, जिसमें आप दूसरी नई गेंद का इस्तेमाल किसी भी ओवर से कर सकते हों। अभी के लिए ये निमय 80 ओवर के बाद शुरू होता है।

एलिस्टर कुक माइकल वॉन, डेविड लॉयड और फिल टफनेल के साथ खेल के नियमों में किसी भी बदलाव के बारे में बात कर रहे थे जिससे खेल, खासकर टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो सके। इसी दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने एक ऐसा नियम सुझाया जिससे टीमों को एक मैच में 20 विकेट लेने में मदद मिल सकती है, साथ ही निर्णय लेने में एक और रणनीतिक पहलू भी जुड़ सकता है। स्टिक टू क्रिकेट शो में कुक ने कहा, "मैं एक नया नियम जोड़ना चाहूंगा कि 160 ओवरों में आप जब चाहें नई गेंद ले सकें?"