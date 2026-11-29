आकाशदीप IND vs NZ दूसरे टेस्ट के बीच बाहर हो गए हैं। उनके कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। वह दूसरी पारी में बॉलिंग कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज को नहीं चुना गया।

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के बीच भारत को बड़ा झटका लगा है। बैटिंग के दौरान आकाशदीप के सिर पर दो गेंदें लगने की वजह से वह बीच मैच से बाहर हो गए हैं। उनके कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध दूसरी पारी में भारत के लिए बॉलिंग करेंगे। आकाशदीप की जगह मोहम्मद सिराज को मौका देने का शानदार मौका था, मगर टीम इंडिया ने एक बार फिर उन्हें नजरअंदाज किया। प्रसिद्ध कृष्णा को सीरीज के पहले मैच में खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उनकी जगह दूसरे टेस्ट में गुरनूर बराड़ को डेब्यू करने का मौका मिला था।

आकाशदीप रहे थे पहली पारी के हीरो आकाशदीप पहली पारी में भारत के लीडिंग विकेट टेकर रहे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड को 356 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई थी। पहली पारी में उन्होंने सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए थे। यह उनके टेस्ट करियर का मात्र दूसरा 5 विकेट हॉल था। हालांकि बैटिंग के दौरान सिर पर दो बार गेंद लगने की वजह से वह दूसरी पारी में बॉलिंग करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है। भारत को उनकी कमी खूब खलेगी।

पहली पारी के बाद 110 रन से पीछे भारत न्यूजीलैंड के 356 रनों के सामने भारत की पहली पारी 246 रनों पर सिमट गई है। टीम इंडिया फॉलोऑन को तो टालने में कामयाब रही, मगर हार का खतरा अभी भी मडंरा रहा है। तीसरे दिन की शुरुआत भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 116 रनों से की थी। भारत की नजरें अपने स्कोरकार्ड में 41 रन जोड़ने पर थी ताकि वह न्यूजीलैंड की लीड को 200 से कम कर सके। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के दूसरे ही ओवर में अंशुल कंबोज बिना खाता खोले मैट हेनरी का शिकार बने। इसके बाद बैटिंग करने आए आकाशदीप ने ध्रुव जुरेल का भरपूर साथ दिया। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें आकाशदीप का 29 रनों का योगदाान था। भारतीय टीम इस दौरान फॉलोऑन टाल लाज बचाने में कामयाब रही।

इसके बाद रन बनाने का जिम्मा जुरेल ने खुद उठाया। नंबर-10 पर बैटिंग करने आए गुरनूर बराड़ के साथ उन्होंने 64 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। गुरनूर बराड़ ने भी 46 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए। नई गेंद जैसे ही आई वैसे ही गुरनूर ने हथियार डाल दिए और काइल जैमिसन का शिकार बने।