जब टीम से बाहर थे आकाश दीप तब गौतम गंभीर लेते थे हाल-चाल, पेसर ने बताई अंदर की बात
तेज गेंदबाज आकाश दीप ने डेढ़ साल के लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी की। वे पीठ की चोट के कारण बाहर थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनके रिहैबिटेशन के दौरान गौतम गंभीर हमेशा हाल-चाल और अपडेट लेते रहते थे। तेज गेंजबाज ने यह बात खुद बताई है। गंभीर से लेकर टीम इंडिया के बारे में क्या कुछ कहा है पढ़िए।
चोट के कारण भारतीय टीम से लंबे समय तक बाहर रहे आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार वापसी की। उन्होंने पहली पारी में तीन विकेट हासिल करके लगभग डेढ़ साल बाद टीम इंडिया में कमबैक किया। उन्हें अगस्त 2025 में पीठ में खिंचाव हो गया था, जिसकी वजह से वे लंबे समय तक भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं थे। जब वे बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्लीलेंस में चोट से उबर रहे थे उस दौरान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर उनकी बराबर खबर ले रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद बिहार से ताल्लुक रखने वाले और बंगाल की टीम से रणजी खेलने वाले आकाश दीप ने बताया कि कैसे गौतम गंभीर चोट के दौरान उनसे बातें करते थे और प्रोत्साहित करते थे।
आकाश दीप ने कहा- "जीजी (यानी गौतम गंभीर) सर उस दौरान फॉलो-अप करते थे और अपडेट लेते थे। वह पूछते थे-'कैसा चल रहा है?" आकाश दीप ने कहा- "पीठ की चोट के बाद एक तेज गेंदबाज के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। रिहैब के दौरान कोच मेरे टच में थे और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहा। मैंने स्किल्स पर काम किया और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इतने लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहा।" आकाश ने बताया कि रिहैबिटेशन के दौरान मैं और मजबूत बनना चाहता था। लंबे ब्रेक का मकसद सिर्फ फिटनेस वापस पाना नहीं था।
चोट के बाद खुद को और बेहतर बनाने में समय लगाया
आकाश ने इस समय का इस्तेमाल अपनी बॉलिंग पर काम करने और अपने खेल में जहां कमजोरियां हैं, उसे बेहतर बनाने में किया। सीनियर टीम में लौटने से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए मुकाबले खेले, जिससे उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला। उन्होंने कहा- " जब मैं चोट से उबर रहा था उस दौरान मैंने अपनी बॉलिंग और क्षेत्रों पर काम किया, जिनमें मैं सुधार कर सकता था। मैं और मजबूत होना चाहता था। ऐसा नहीं लगा कि मैं लगभग डेढ़ साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं।" आकाश ने कहा- ‘‘मैंने इंडिया ए के लिए जो गेंदबाजी की उससे मैं खुश हूं।’’
3 विकटों के साथ वापसी, फिलिप्स के आउट होने पर क्या कहा?
आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में पहली पारी में 23 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 7 मेडन डालते हुए 53 रन दिए और 3 विकेट हासिल किया। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का कीमती विकेट लिया, जिसके बारे में बात करते हुए कहा- "ग्लेन फिलिप्स की विकेट डिलीवरी पर मैंने ज्यादा मेहनत की ताकि बॉल ज्यादा हरकत करे। मैं बैटर को खेल में बनाए रखने के लिए क्रीज से बाहर चला गया। बैटर के दिमाग से खेलना शुरू किया।" उन्होंने कहा, “यह कोई जादुई गेंद नहीं थी। मैं एक ही एरिया में बॉल करने की कोशिश कर रहा था। उस बॉल पर मैंने ज्यादा मेहनत की और जो चाहा वो कर पाया।”
टीम इंडिया और गंभीर के अप्रोच की तारीफ की
न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी इस मैच को लेकर गौतम गंभीर से हुई चर्चा पर आकाश बोले - "सर ने बेसिन रिजर्व के बदलते हालात के बारे में भी बात की, जहां पहले दिन पिच धीमी हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन नई गेंद से कुछ मदद मिली।" उन्होंने कहा, ‘‘कल लंच के बाद विकेट धीमा हो गया था और आज नई गेंद से मदद मिल रही थी।’’ उन्होंने कहा, "पुरानी गेंद से पहला ऑप्शन है रन रोकना और फिर प्लान पर टिके रहना। मेरा अनुभव यह है कि आपको प्लान बनाकर बॉलिंग करनी होती है और रन रोकने होते हैं। पीठ की चोट के बाद फास्ट बॉलर के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होता है।"
आकाश दीप ने भारत के पॉजिटिव बैटिंग अप्रोच का भी सराहा। ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर तेज पार्टनरशिप की। आकाश ने कहा, "हमने तेजी से रन बनाए और यह एक पॉजिटिव संकेत है। विरोधी टीम कोई भी हो, अगर बैट्समैन इस तरह अटैक करते हैं तो बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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