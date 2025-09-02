Akash Deep on Rohit Sharma In a family there is always someone like a father or an elder brother रोहित शर्मा को पिता और बड़े भाई जैसा मानते हैं आकाश दीप, दिया दिल छू लेने वाला बयान, Cricket Hindi News - Hindustan
रोहित शर्मा को पिता और बड़े भाई जैसा मानते हैं आकाश दीप, दिया दिल छू लेने वाला बयान

तेज गेंदबाज आकाश दीप ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कहा है कि एक परिवार में हमेशा एक ऐसा शख्स होता है, आपके लिए आपके पिता या बड़े भाई के समान होता है। रोहित शर्मा उसी तरह के शख्स हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 06:23 AM
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की और उन्हें अपने पिता और बड़े भाई के समान बताया। आकाश दीप ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत रोहित शर्मा की कप्तानी में की, लेकिन अब रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं। वे सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। इस बीच आकाश दीप ने कहा है कि उनको क्रिकेट की बहुत समझ थी और वे हमेशा नई-नई योजनाओं के साथ आते हैं और अपने खिलाड़ियों का पूरा समर्थन करते थे।

आकाश दीप ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा, "परिवार में हमेशा कोई न कोई पिता या बड़े भाई के समान होता है। वैसे ही रोहित शर्मा हैं। जब रोहित भैया टेस्ट टीम में थे, तो उन्हें क्रिकेट का बहुत अनुभव था। उन्हें खेल की बहुत समझ थी, वे हमें योजनाएं देते थे और हमारा भरपूर समर्थन करते थे। वह एक अलग चीज थी।" आकाश दीप ने आगे शुभमन गिल को लेकर कहा, "वह भी काफी अनुभवी हैं। गिल के साथ मैंने पहले भी क्रिकेट खेला है। दलीप ट्रॉफी में उनके साथ खेला हूं और अभी भी (इंग्लैंड में) खेला हूं। गिल भी काफी दिनों से आईपीएल में कैप्टेंसी कर रहा है। उसको भी काफी आईडियाज हैं। दोनों अपनी-अपनी जगह अच्छे हैं।"

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू आकाश दीप ने रोहित शर्मा की कप्तानी में किया और वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी उनकी कप्तानी वाली टीम का हिस्सा थे। आकाश दीप ने इंग्लैंड के दौरे पर 3 मैचों में 13 विकेट निकाले थे, जिसमें एक बार उनको फाइव विकेट हॉल और एक बार 4 विकेट हॉल प्राप्त हुआ था। 109.1 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की थी। सीरीज में एक पारी में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस देने वाले वे इस सीरीज में दूसरे गेंदबाज थे। उनसे आगे सिर्फ मोहम्मद सिराज थे।