आकाश दीप न्यूजीलैंड में 'पंजा' मारकर जहीर खान के क्लब में शामिल, SENA में की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी
Akash Deep five-wicket haul in New Zealand: तेज गेंदबाज आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में पांच शिकार किए। उन्होंने जहीर खान के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है।
भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बेहतरीन बॉलिंग की। उन्होंने 'पंजा' मारा। आकाश ने 31.3 ओवर में 99 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। उन्होंने कप्तान टॉम लैथम (59), रचिन रवींद्र (0), नाथन स्मिथ (26), काइल जैमीसन (19) और मैट हेनरी (19) का शिकार किया। शनिवार को मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमटी। 29 वर्षीय आकाश ने अपने टेस्ट करियर में दूसरी बार पांच विकेट हॉल लिया है। उन्होंने जुलाई 2025 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए थे। आकाश ने 2024 में टेस्ट डेब्यू किया था। वह फिलहाल भारत के लिए 12वां टेस्ट खेल रहे हैं।
जहीर खान के क्लब में शामिल हुए आकाश दीप
आकाश दीप ने जहीर खान के एक स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है। वह न्यूजीलैंड में टेस्ट में फाइफर लेने वाले पांचवें भारतीय पेसर बन गए हैं। आकाश, जहीर के अलावा ईशांत शर्मा, मदन लाल और जवागल श्रीनाथ ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर ऐसा किया। वहीं, आकाश ने एक लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार, लाला अमरनाथ और एस श्रीसंत जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है। दरअसल, आकाश SENA देशों में टेस्ट में दो बार फाइफर लेने वाले नौवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। SENA टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा फाइफर लेने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज है। उन्होंने यहां सबसे लंबे फॉर्मेट में 11 बार 'पंजा' मारा है। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यजूलैंड और ऑस्ट्रेलिया को SENA देश कहा जाता है।
न्यूजीलैंड में टेस्ट में फाइफर लेने वाले भारतीय पेसर
4 - जहीर खान
3 - ईशांत शर्मा
1 - मदन लाल
1 - जवागल श्रीनाथ
1 - आकाश दीप
SENA टेस्ट में सबसे ज्यादा फाइफर लेने वाले भारतीय
11 - जसप्रीत बुमराह
7 - कपिल देव
6 - बीएस चंद्रशेखर
6 - जहीर खान
5 - बिशन बेदी
5 - अनिल कुंबले
5 - ईएएस प्रसन्ना
5 - ईशांत शर्मा
4 - मोहम्मद शमी
4 - मोहम्मद सिराज
4 - जवागल श्रीनाथ
3 - हरभजन सिंह
3 - वेंकटेश प्रसाद
2 - आकाश दीप
2 - भुवनेश्वर कुमार
2 - लाला अमरनाथ
2 - मदन लाल
2 - वीनू मांकड़
2 - मोहम्मद निसार
2 - सुरेंद्रनाथ
2 - चेतन शर्मा
2 - एस श्रीसंत
टॉम ब्लंडेल दूसरे दिन शतक से चूके
न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन लंच तक आठ विकेट पर 330 रन बनाए थे। इसके बाद मेजबान टीम अपने स्कोर में 26 रन और जोड़े ढेर हो गई। न्यूजलैंड की पहली पारी का आकर्षण टॉम ब्लंडेल की बल्लेबाजी रही, जो 11 रन से शतक से चूके। उन्होंने 211 गेंदों में 10 चौकों की बदौलत 89 रन जुटाए। न्यूजीलैंड ने सुबह अपनी पारी पांच विकेट पर 246 रन से आगे बढ़ाई। ग्लेन फिलिप्स (36) अपने कल के स्कोर में कोई रन नहीं जोड़ पाए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय