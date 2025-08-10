आकाशदीप ने तोड़ी चुप्पी, बताया बेन डकेट को सैंड ऑफ देते हुए क्या कहा था?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने बेन डकेट को विवादित सेंड ऑफ देने और उस दौरान उन्होंने क्या कहा था इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उनके और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज के बीच असल में क्या हुआ था।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने बेन डकेट को विवादित सेंड ऑफ देने और उस दौरान उन्होंने क्या कहा था इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उनके और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज के बीच असल में क्या हुआ था। बता दें, यह घटना सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन घटी, जब इस तेज गेंदबाज ने डकेट को आउट किया और बल्लेबाज के मैदान से बाहर जाते समय उसके कंधे पर हाथ रखकर और कुछ कदम उनके साथ चले। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश दीप डकेट को कुछ कह रहे हों, लेकिन डकेट ने अपना संयम बनाए रखा और तेज गेंदबाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

आकाशदीप की इस हरकत से कई पूर्व क्रिकेटर नाराज हुए थे और उन्होंने आईसीसी से आकाशदीप पर फाइन लगाने की भी मांग की थी।

सेंड ऑफ से पहले भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, और दोनों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ था। भारतीय गेंदबाज ने खुलासा किया है कि डकेट ने कहा था कि वह उन्हें आउट नहीं कर पाएंगे; ऐसा लग रहा था कि इस बात से भारतीय गेंदबाज नाराज हो गया था, खासकर डकेट के खिलाफ उनके अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए।

आकाश दीप ने रेवस्पोर्ट्ज से कहा, "डकेट के खिलाफ मेरा रिकॉर्ड अच्छा है और मैंने उन्हें कई बार आउट किया है। मुझे हमेशा से बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अपने मौके का पूरा भरोसा रहा है, और वह भी इससे अलग नहीं हैं। उस दिन, वह मुझे मेरी लाइन और लेंथ से भटकाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कई अपरंपरागत शॉट खेले थे। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि आज उनका दिन है और मैं उन्हें आउट नहीं कर पाऊंगा।"