Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Akash Choudhary after shattering 8 Sixes and 11 ball fifty First class records says It will not change much overnight
लगातार 8 छक्के, 11 गेंदों में फिफ्टी ठोकने वाले आकाश चौधरी बोले- रातोंरात बहुत कुछ…

लगातार 8 छक्के, 11 गेंदों में फिफ्टी ठोकने वाले आकाश चौधरी बोले- रातोंरात बहुत कुछ…

संक्षेप: रणजी ट्रॉफी के एक मैच में लगातार आठ गेंदों पर 8 छक्के जड़े और महज 11 गेंदों में अर्धशतक ठोककर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये कारनामा कर दिखाया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने। एक ओवर में 6 छक्के भी आकाश ने जड़े।

Tue, 11 Nov 2025 01:21 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

लगभग 200 साल के प्रथम श्रेणी क्रिकेट और 90 साल से ज्यादा के रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने लगातार आठ गेंदों पर 8 छक्के जड़े और महज 11 गेंदों में अर्धशतक ठोककर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये कारनामा कर दिखाया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने। आकाश चौधरी ने इस ऐतिहासिक पारी के बाद कहा है कि रातोंरात बहुत कुछ नहीं बदलेगा। उनका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर है, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आकाश चौधरी ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, "रातोंरात ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। मुझे अब भी वही चीजें करते रहना है - मैदान पर उतरना, अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करना, विकेट लेना और हालात के हिसाब से बल्लेबाजी करना।" शिलांग में जन्मे आकाश चौधरी अपनी उपलब्धि की गंभीरता से बेपरवाह, जमीन से जुड़े रहने में खुद को सहज महसूस पाते हैं। उन्होंने कहा, “इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए।”

टी20 क्रिकेट इन दिनों बहुत हो रही है। इनमें पैसा भी खूब मिल रहा है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि कुछ फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को ऑफर दे रही हैं कि वे उनके लिए खेलें, न कि अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए। ऐसे में लगातार 8 छक्के जड़कर सनसनी मचाना बहुत बड़ी बात है। उन पर आईपीएल की फ्रेंचाइजियों की भी नजर होगी, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आकाश चौधरी भविष्य की संभावनाओं को लेकर उत्साहित होंगे, लेकिन असल में आकाश चौधरी, उनके मां-बाप संभावनाओं को लेकर बेफिक्र हैं। आकाश के पिता वेल्डर हैं और मां दर्जी हैं।

2022 के ऑक्शन में 20 लाख की बेस प्राइस में अनसोल्ड रहे आकाश चौधरी ने कहा, "इससे मुझे मदद मिल सकती है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि ये सब मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बस क्रिकेट खेल रहा हूं और अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। समय आने पर मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं खुद पर कोई दबाव नहीं देना चाहता।" एक ओवर में 6 छक्के जड़कर वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स और भारत के रवि शास्त्री ने ये कमाल किया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Ranji Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |