लगातार 8 छक्के, 11 गेंदों में फिफ्टी ठोकने वाले आकाश चौधरी बोले- रातोंरात बहुत कुछ…
संक्षेप: रणजी ट्रॉफी के एक मैच में लगातार आठ गेंदों पर 8 छक्के जड़े और महज 11 गेंदों में अर्धशतक ठोककर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये कारनामा कर दिखाया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने। एक ओवर में 6 छक्के भी आकाश ने जड़े।
लगभग 200 साल के प्रथम श्रेणी क्रिकेट और 90 साल से ज्यादा के रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने लगातार आठ गेंदों पर 8 छक्के जड़े और महज 11 गेंदों में अर्धशतक ठोककर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये कारनामा कर दिखाया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने। आकाश चौधरी ने इस ऐतिहासिक पारी के बाद कहा है कि रातोंरात बहुत कुछ नहीं बदलेगा। उनका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर है, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।
आकाश चौधरी ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, "रातोंरात ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। मुझे अब भी वही चीजें करते रहना है - मैदान पर उतरना, अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करना, विकेट लेना और हालात के हिसाब से बल्लेबाजी करना।" शिलांग में जन्मे आकाश चौधरी अपनी उपलब्धि की गंभीरता से बेपरवाह, जमीन से जुड़े रहने में खुद को सहज महसूस पाते हैं। उन्होंने कहा, “इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए।”
टी20 क्रिकेट इन दिनों बहुत हो रही है। इनमें पैसा भी खूब मिल रहा है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि कुछ फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को ऑफर दे रही हैं कि वे उनके लिए खेलें, न कि अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए। ऐसे में लगातार 8 छक्के जड़कर सनसनी मचाना बहुत बड़ी बात है। उन पर आईपीएल की फ्रेंचाइजियों की भी नजर होगी, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आकाश चौधरी भविष्य की संभावनाओं को लेकर उत्साहित होंगे, लेकिन असल में आकाश चौधरी, उनके मां-बाप संभावनाओं को लेकर बेफिक्र हैं। आकाश के पिता वेल्डर हैं और मां दर्जी हैं।
2022 के ऑक्शन में 20 लाख की बेस प्राइस में अनसोल्ड रहे आकाश चौधरी ने कहा, "इससे मुझे मदद मिल सकती है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि ये सब मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बस क्रिकेट खेल रहा हूं और अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। समय आने पर मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं खुद पर कोई दबाव नहीं देना चाहता।" एक ओवर में 6 छक्के जड़कर वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स और भारत के रवि शास्त्री ने ये कमाल किया था।