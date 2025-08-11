आकाश चोपड़ा ने कर दी WTC 2027 फाइनल में भारत के पहुंचने की भविष्यवाणी, बोले- विश्वास के साथ नहीं कह सकते…

इंग्लैंड दौरे के बाद भारत के खाते में WTC के 46.67 प्रतिशत अंक है। यह 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की भारत की पहली सीरीज थी। भारत को इसके बाद दो और टेस्ट सीरीज विदेशी सरजमीं पर खेलनी है, वहीं तीन सीरीज घर पर खेलनी होगी।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा का मानना है कि शुभमन गिल और उनकी टीम को 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में शामिल होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि भारत की संभावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं।इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई 5 मैच की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद भारत के खाते में WTC के 46.67 प्रतिशत अंक है।

अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि भारत के डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे मजबूत दावेदार होंगे।

आकाश चोपड़ा ने कहा, "भारत की घरेलू सीरीज ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि हम ये तीनों सीरीज जीतेंगे। हम वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतेंगे, हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हम भी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे।"