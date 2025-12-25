आकाश चोपड़ा ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी अल्टरेनट-11, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, गिल के लिए जगह नहीं
टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा होने के बाद अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने वैकल्पिक प्लेइंग-11 चुनी है। आकाश चोपड़ा ने विश्व कप के लिए चुनी गई इस वैकल्पिक प्लेइंग-11 में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। उन्होंने इस टीम में शुभमन गिल के लिए कोई जगह नहीं दी है।
उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को चुना है। आकाश का मानना है कि यशस्वी के साथ गलत हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टी20 टीम से बाहर रखा गया है। वे इस टीम के आक्रामक ओपनर हैं। वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ को आकाश चोपड़ा एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं जो फिलहाल सिलेक्शन प्रक्रिया में कहीं खो गए हैं।
आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और जितेश शर्मा को जगह दी है। उन्होंने अय्यर को वैकल्पिक प्लेइंग-11 का कप्तान भी बनाया है। आकाश ने अपनी टीम में ऋषभ पंत को मुख्य विकेटकीपर के तौर पर रखा है, जबकि जितेश शर्मा को बतौर बल्लेबाज टीम में जगह दी है। आकाश का मानना है कि श्रेयस अय्यर अगर चोटिल नहीं होते तो टी-20 विश्व कप की प्रमुख टीम में उनके बारे में जरूर विचार होता। वे मानते हैं कि जितेश को आगामी वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में भी होना चाहिए था।
आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में ऑलराउंडर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 6 पर मौका दिया गया है। आकाश का मानना है कि नीतीश कुमार रेड्डी बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, हालांकि उन्हें लगातार मौके नहीं दिए गए हैं। उन्होंने दूसरे ऑलराउंडर के रूप में नंबर 7 पर क्रुणाल पांड्या को चुना है। उन्होंने क्रुणाल के पिछले आईपीएल प्रदर्शन को देखते हुए टीम में रखा है।
गेंदबाज यूनिट की जिम्मेदारी आकाश चोपड़ा ने दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार को दी है। आकाश चोपड़ा ने भुवनेश्वर कुमार को पिछले आईपीएल प्रदर्शन और दीपक चाहर को उनके शानदार टी-20 रिकॉर्ड की वजह से टीम में जगह दी है। युजवेंद्र चहल को वे आज भी टी-20 क्रिकेट के लिए प्रभावी स्पिनर मानते हैं। आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद सिराज की काबिलियत पर भरोसा जताते हुए टीम में जगह दी है। उनका मानना है कि सफेद गेंद क्रिकेट में सिराज थोड़े प्रभावी कम हुए हैं, लेकिन उनकी काबिलियत पर शक नहीं है।
इन 11 खिलाड़ियों के अतिरिक्त उन्होंने मोहम्मद शमी, केएल राहुल, विप्रज निगम और शशांक सिंह को भी 15 सदस्यीय टीम में जगह दी है।
आकाश चोपड़ा की वैकल्पिक प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है- यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पांड्या, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार।
बता दें कि आकाश चोपड़ा ने विश्व कप के लिए चुनी गई इस वैकल्पिक 15 सदस्यीय टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं दी है। उनका मानना है कि मौजूदा समय में गिल सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ही इफेक्टिव हैं।