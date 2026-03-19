टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अजीत अगरकर की BCCI से स्पेशल रिक्वेस्ट, चाहते हैं ये बदलाव!

अजीत अगरकर ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। यह रिक्वेस्ट अगरकर ने घर पर टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद की है।

टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। यह रिक्वेस्ट अगरकर ने घर पर टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद की है। यह पहला मौका नहीं है जब अगरकर ने बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की हो। इससे पहले आईपीएल 2025 से पहले जब टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में दो बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, तो भी उन्होंने बीसीसीआई से अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाया था। फिलहाल उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस मामले पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब यह देखना बाकी है कि इस पर क्या फैसला लेता है। हालांकि उनके पास फिलहाल इस भूमिका के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं है।

बीसीसीआई को इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है।

रिपोर्ट के अनुसार BCCI के अध्यक्ष मिथुन मन्हास, सचिव देवजीत सैकिया और अगरकर ने इस बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।

BCCI के गलियारों में चल रही जोरदार चर्चाओं से संकेत मिलते हैं कि अगरकर की जगह लेने के लिए वेस्ट जोन का एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबसे आगे था, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। यह देखना बाकी है कि बोर्ड अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट बढाता है या किसी संभावित उम्मीदवार के साथ चर्चा शुरू करता है।

अगरकर जून 2023 से पुरुषों की सीनियर चयन समिति के चेयरमैन हैं, और उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने तीन ICC खिताब जीते हैं—दो T20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी। हालांकि, टेस्ट मैचों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं; भारत को अपने घर पर लगातार दो सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी उसे विदेश में हार मिली है। इस वजह से, व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मिली सफलता की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है—जहां भारत ने 33 मैचों में से सिर्फ दो मैच हारे हैं, और 2023 तथा 2025 के एशिया कप भी जीते हैं।