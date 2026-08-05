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अजीत अगरकर को रोहित शर्मा से पंगा लेना पड़ा भारी? चीफ सिलेक्टर की कुर्सी पर मंडराया खतरा

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहित शर्मा के रिटायरमेंट वाली बातों के बीच खुद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी कुर्सी जा सकती है और नए चीफ सिलेक्टर टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण हो सकते हैं। 

Team India Chief Selector
टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर

16 जुलाई को इंडिया और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था। इसी दौरान एक रिपोर्ट सामने आई कि 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि चयनकर्ताओं ने उन्हें बोल दिया है कि या तो वे खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, अन्यथा उन्हें आगे टीम में नहीं चुना जाएगा। रोहित शर्मा ने उस मैच में शतक जड़कर सभी की बोलती बंद कर दी। यहां तक कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया की ओर से भी बयान आ गया था कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। अब खबर है कि खुद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी पर खतरा है।

दरअसल, दैनिक जागरण की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि जून 2026 में ही अजीत अगरकर का कार्यकाल बतौर मुख्य चयनकर्ता समाप्त हो गया था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 3 महीने के लिए उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया था। इस बीच रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से जुड़ा विवाद सामने आ गया। इसको लेकर बीसीसीआई नाखुश है। यही कारण है कि अजीत अगरकर को 2027 के वनडे विश्व कप तक चीफ सिलेक्टर के रूप में देखा जा रहा था और उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना थी, जो कि अब बहुत कम हो गई है।

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सितंबर 2027 तक वे टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे, लेकिन सितंबर में ही बीसीसीआई की सालाना बैठक होनी है, जिसमें अजीत अगरकर का भविष्य तय होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी ये विचार के स्तर पर है, लेकिन बीसीसीआई के पदाधिकारी अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को चीफ सिलेक्टर के रूप में देख रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी इस महान खिलाड़ी की किसी बात को टाल नहीं पाएंगे।

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अभी भी अजीत अगरकर हैं दावेदार

जुलाई 2023 में अजीत अगरकर को टीम इंडिया की चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया था। इसके बाद से बीते 3 साल में टीम इंडिया ने 3 आईसीसी खिताब जीते हैं, लेकिन बीते कुछ समय में जो चीजें हुई हैं, उससे उनकी पोजिशन थोड़ी कमजोर हुई है। बीसीसीआई अभी इस पर विचार कर रहा है कि अगरकर को वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक्सटेंशन दिया जाए या फिर वीवीएस लक्ष्मण को नया मुख्य चनयकर्ता नियुक्त किया जाए। अगरकर के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज अहम है। अगर भारत इस सीरीज में जीतता है तो फिर उनका कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। खुद अगरकर भी चाहते हैं कि वह विश्व कप तक सिलेक्टर बने रहें। हालांकि, बीसीसीआई ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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