क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित-कोहली का आखिरी दौरा है? अगरकर ने वर्ल्ड कप पर दिया गोलमोल जवाब

क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी दौरा है? दोनों को वनडे टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, रोहित से कप्तानी छीन ली गई है। चीफ सिलेक्टर ने साथ ही वर्ल्ड कप पर गोलमोल जवाब दिया।

एक बड़े बदलाव के तहत भारतीय चयनकर्ताओं ने शनिवार को रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम की कप्तानी से हटाकर विश्व कप 2027 के मद्देनजर युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आगामी आस्ट्रेलिया दौरे के लिये टीम की कमान सौंपी है। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के सफेद गेंद के तीन फाइनल्स में भारतीय टीम की अगुआई कर टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दिलाए। उनके नेतृत्व में टीम वनडे विश्व कप में उप विजेता रही थी। वनडे कप्तान के तौर पर रोहित ने 56 मैच में से 42 में जीत दिलाई जिससे उनका जीत का प्रतिशत 76 रहा। चयनकर्ताओं के इस फैसले को गिल को सभी प्रारूपों में कप्तानी सौंपने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रोहित और विराट कोहली को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है जिसकी घोषणा शनिवार को बीसीसीआई ने की। श्रेयस अय्यर को तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है। वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जायेंगे जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होनी है।

वनडे वर्ल्ड कप पर गोलमोल जवाब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। टी20 अंतरराष्ट्रीय में निरंतर प्रदर्शन के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वनडे टीम में वापसी हुई है। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने पुष्टि की कि रोहित को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या विराट और रोहित वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अगरकर ने कहा, ‘‘वे अभी इसी प्रारूप में खेल रहे हैं और हमने उन्हें चुना है। जहां तक 2027 वर्ल्ड कप का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आज कप्तानी में बदलाव के साथ बात करने की जरूरत है।’’ यह पूछने पर कि रोहित ने इस फैसले को किस तरह लिया है, उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे और रोहित के बीच या हमारे (चयनकर्ताओं) और रोहित के बीच की बातचीत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह बात उन्हें बता दी गई है।’’ अगरकर ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ ही वनडे खेलने हैं लिहाजा तीन अलग अलग कप्तान रखना असंभव है क्योंकि इससे रणनीति बनाने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, ‘‘यह व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि तीन प्रारूपों में तीन कप्तान हों। इससे रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है।’’

'अगले कप्तान के लिए ज्यादा मैच नहीं' उन्होंने कहा, ‘‘एक समय पर जाकर आप अगले विश्व कप पर विचार करेंगे और यह प्रारूप अब बहुत कम खेला जाता है। इसलिए अगले कप्तान को देने के लिए ज्यादा मैच भी नहीं है। उसे खुद को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिए समय दिया जाना जरूरी है।’’ अगरकर का मानना ​​है कि वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है लेकिन तब तक करीब 30 मैच उपलब्ध रहेंगे और सिर्फ एक प्रारूप में खेलना एक चुनौती बना रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है। यह लंबा समय लग सकता है लेकिन हमें ठीक से पता नहीं है कि हम कितने वनडे मैच खेल पाएंगे और फिर भी विश्व कप के करीब आने पर हम इस संख्या से थोड़ा ज्यादा मैच भी खेल सकते हैं।’’ अगरकर ने कहा, ‘‘हमने आखिरी वनडे मैच आठ या नौ मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था और अगला मैच 19 अक्टूबर को है इसलिए इस समय वनडे क्रिकेट थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से ध्यान टी20 विश्व कप पर है लेकिन धीरे धीरे हम आने वाले विश्व कप के लिए योजना बनाना शुरू कर देंगे ताकि इससे अगले कप्तान को आने वाले मैचों के लिए योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।’’

क्या रोहित-कोहली का यह आखिरी दौरा है? अगरकर ने यह भी कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित और कोहली का भारत के लिए आखिरी दौरा होगा या नहीं। अगर रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत नहीं दिलाई होती तो क्या उन्हें कप्तानी से हटाना आसान होता? इस पर अगरकर ने कहा, ‘‘अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं दिलाई होती तब भी यह एक मुश्किल फैसला होता क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन आपको कभी-कभी आगे के बारे में सोचना होता है। एक टीम के रूप में आप कहां खड़े हैं और अंत में टीम का सर्वश्रेष्ठ हित देखना होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चाहे अभी हो या छह महीने बाद, मुझे लगता है कि हमें यह फैसला करना ही था। जैसा कि मैंने कहा कि इस समय वनडे क्रिकेट में यह मुश्किल है क्योंकि अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि इसे जल्द से जल्द लिया जाए और दूसरे खिलाड़ी को दूसरे प्रारूप में कप्तानी करने का आत्मविश्वास हासिल करने का पर्याप्त मौका दिया जाए इसलिए यही विचार था।’’