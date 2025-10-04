Ajit Agarkar on Why Ravindra Jadeja dropped From India Squad Mohammed Siraj Workdload from Hardik Pandya to Sanju Samson जडेजा का क्यों कटा पत्ता? सिराज संग भी होगा ऐसा, हार्दिक से सैमसन तक; अगरकर ने दिए मुश्किल जवाब, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ajit Agarkar on Why Ravindra Jadeja dropped From India Squad Mohammed Siraj Workdload from Hardik Pandya to Sanju Samson

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड घोषित होने के बाद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कई मुश्किल सवालों के जवाब दिए। ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का वनडे टीम से पत्ता पट गया है। वह चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे।

Md.Akram अहमदाबाद, भाषाSat, 4 Oct 2025 06:13 PM
चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने शनिवार को कहा कि स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला रवींद्र जडेजा भले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में नहीं हैं लेकिन वनडे प्रारूप में भारत की रणनीति का हिस्सा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के लिए विजयी रन बनाने वाले जडेजा को आस्ट्रेलिया के हालात को ध्यान में रखते हुए तीन मैचों की वनडे सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली है।

'ऑस्ट्रेलिया में दो स्पिनर संभव नहीं'

अगरकर ने भारतीय टीम की घोषणा के बाद मीडिया से कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया में दो स्पिनर ले जाना संभव नहीं है लेकिन वह रणनीति का हिस्सा हैं। टीम में जगह के लिए स्पर्धा तो होगी ही।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह चैंपियंस ट्रॉफी टीम में थे क्योंकि हमें वहां के हालात में अतिरिक्त स्पिनर चाहिए था। लेकिन यहां एक ही स्पिनर की जरूरत है ताकि टीम में संतुलन रहे।’’ अगरकर ने कहा ,‘‘टीम में वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव भी हैं और उससे ज्यादा की ऑस्ट्रेलिया में जरूरत नहीं है। वह लेकिन रणनीति का हिस्सा हैं चूंकि बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर के रूप में वह काफी उपयोगी हैं।’’

हार्दिक शुरू करेंगे रिहैबिलिटेशन

उन्होंने बताया कि एशिया कप फाइनल से पहले चोटिल हुए हार्दिक पांड्या रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं है। हमें समय के साथ पता चलेगा कि वह कितने अर्से तक बाहर रहेंगे। वह सीओई (उत्कृष्टता केंद्र) जाकर रिहैब शुरू करेंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा।’’ अगरकर ने यह भी कहा कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा वनडे टीम में जगह बनाने के बहुत करीब हैं लेकिन अभी शीर्षक्रम तय है। उन्होंने कहा, ‘‘रोहित और शुभमन पारी की शुरुआत करेंगे। फिर यशस्वी जायसवाल भी हैं। लोग भूल जाते हैं कि वह कितना उम्दा खिलाड़ी है। तिलक भी काफी करीब है। हमें 15 खिलाड़ी ही ले जाने हैं क्योंकि तीन मैचों की ही सीरीज है। टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें कुछ खिलाड़ी अतिरिक्त भी जा सकते हैं।’’

सिराज का भी वर्कलोड मैनेज होगा

अगरकर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाएगा। बुमराह को आस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में आराम दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘एक रणनीति हमेशा होती है। जब भी उसे ब्रेक दिया जा सकता है, हम देंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि वह कितना अहम है। हमें यह भी देखना है कि टीम के हित में क्या है। जब उसकी जरूरत होगी तो वह हमेशा उपलब्ध है। हमें उसके ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखना है।’’ ध्रुव जुरेल को पहली बार वनडे टीम में मौका मिला है, अगरकर ने कहा कि विशेष जगहों के लिए सही खिलाड़ी चुनने की बात है।

'संजू शीर्षक्रम में बल्लेबाजी करते हैं'

उन्होंने कहा, ‘‘संजू सैमसन शीर्षक्रम में बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने तीसरे नंबर पर शतक लगाया है। जुरेल निचले क्रम पर उतरते हैं। केएल राहुल भी शीर्षक्रम का बल्लेबाज हैं। आपने देखा ही है कि जुरेल कितने शानदार खिलाड़ी हैं। शीर्षक्रम पर अभी जगह नहीं है तो हम ऐसे खिलाड़ी देख रहे हैं जो उन जगहों को भर सकें।’’ अगरकर ने यह भी कहा कि खाली होने पर भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब भी किसी के पास मौका है तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा।’’

