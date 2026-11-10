अजीत अगरकर एक जिद्दी और अहंकारी व्यक्ति है.., शमी के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद फूटा कोच का गुस्सा
मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद बंगाल की रणजी टीम के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में बीसीसीआई के पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर जमकर निशाना साधा है।
मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद बंगाल की रणजी टीम के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में बीसीसीआई के पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर जमकर निशाना साधा है। अगरकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपना खेल चयनकर्ता रहते हुए खूब दिखाया और सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को टीम में बाहर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पूर्व चयनकर्ता पर बहुत कड़े शब्दों में प्रहार किया।
उन्होंने कहा- "भारत के लिए टेस्ट खेलते हुए मोहम्मद शमी कभी विवादों में नहीं फंसे। उन्होंने किसी से कभी कुछ भी बुरा नहीं कहा। इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम सब चाहते थे कि वे टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद रिटायर हों, लेकिन भगवान को यह सब मंजूर नहीं था। भगवान से भी ज्यादा नीचे वालों को यह पंसद नहीं आया खासकर अजीत अगरकर को।" उन्होंने आगे तीखे शब्दों में कहा कि- अजीत अगरकर एक जिद्दी और अंहकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को कोई सीरीज नहीं दी, जिस इंसान ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट से हटाया, वास्तव में यह बहुत गलत इंसान थे।
उन्होंने न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए आगे कहा- अजीत अगरकर का नाम इतिहास में हमेशा रहेगा। जब वह खेलते थे तो बहुत रन देते थे, लेकिन उसके बाद भी लंबे समय तक खेल गए। हालांकि, उन्होंने सिलेक्टर बनने के बाद भी अपना दिमागी खेल दिखाया।
क्रिकेट गलियारों में चर्चा, बचपन के कोच ने भी कही अपनी बात
मोहम्मद शमी मौजूदा समय में बंगाल की टीम से ही रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। ऐसे में लक्ष्मी रतन शुक्ला रणजी ट्रॉफी के उनके हेड कोच हैं। उनका यह बयान आने के बाद क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। इससे पहले उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि "वह पिछले एक साल से काफी परेशान थे। टीम में मौका नहीं मिलने के कारण उनकी निराशा लगातार बढ़ रही थी।" सिद्दीकी ने कहा- "मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का यह फैसला काफी समय से उनके मन में चल रहा था। मैंने पहले उन्हें ऐसा करने से रोका था और कुछ समय इंतजार करने को कहा था। उनके बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद टेस्ट टीम में वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची है, तो उन्होंने संन्यास का एलान कर दिया।"
सिर्फ टेस्ट से रिटायर हुए हैं मोहम्मद शमी
बता दें कि मोहम्मद शमी ने अभी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। सीमित ओवरों के क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट में वे अभी खेलते रहेंगे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में खेला था जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2025 में खेला था जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। वे उस मुकाबले के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय टीम में नहीं शामिल किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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