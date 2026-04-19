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अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट में होने जा रहा है इजाफा, जानें कब तक बने रहेंगे टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर

Apr 19, 2026 09:02 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फिलहाल अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट टीम इंडिया के साथ जून 2026 तक है, मगर अब खबर है कि बीसीसीआई उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाने वाला है। ऐसे में वह 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे।

अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट में होने जा रहा है इजाफा, जानें कब तक बने रहेंगे टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर

पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बीसीसीआई से अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। यह पहला मौका नहीं था जब अगरकर ने इस तरह की रिक्वेस्ट बीसीसीआई से की हो, वह पहले भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वा चुके हैं। फिलहाल उनका कॉन्ट्रैक्ट टीम इंडिया के साथ जून 2026 तक है, मगर अब खबर है कि बीसीसीआई उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाने वाला है। ऐसे में वह 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे।

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए जून 2027 तक बढ़ाया जाएगा। अगले साल अक्टूबर और नवंबर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाना है, इसलिए BCCI अगरकर को लंबे समय तक रिटेन करना चाहता है, जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं।

BCCI के एक अधिकारी ने कहा, “अगरकर के समय में टीम में आसानी से बदलाव हुआ और वह बिना डरे बड़े फैसले लेते थे। बोर्ड को लगा कि उन्हें बने रहना चाहिए। BCCI के अधिकारी IPL मैचों के दौरान उनसे बात करके उन्हें अपडेट देंगे।” बोर्ड कंटिन्यूटी और एक्सपीरियंस चाहता था, खासकर दो सिलेक्टर्स, RP सिंह और प्रज्ञान ओझा को अभी इस काम में एक साल पूरा करना है।

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अगरकर की लीडरशिप में, सिलेक्शन कमिटी ने इस साल की शुरुआत में घर में हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन को वापस बुलाने और गिल को टीम से बाहर करने का बड़ा फैसला लिया। आगे आने वाले समय में भारत को टी20 टीम के लिए नया कप्तान भी चुनना पड़ सकता है।

अजीत अगरकर का बतौर चीफ सिलेक्टर कार्यकाल

अगरकर जून 2023 से पुरुषों की सीनियर चयन समिति के चेयरमैन हैं, और उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने तीन ICC खिताब जीते हैं—दो T20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी। हालांकि, टेस्ट मैचों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं; भारत को अपने घर पर लगातार दो सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी उसे विदेश में हार मिली है। इस वजह से, व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मिली सफलता की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है—जहां भारत ने 33 मैचों में से सिर्फ दो मैच हारे हैं, और 2023 तथा 2025 के एशिया कप भी जीते हैं।

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उनके कार्यकाल के दौरान, भारत ने टेस्ट, ODI और T20I—तीनों ही फॉर्मेट में बदलाव का दौर देखा है; वहीं रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कम से कम एक फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। जहां कोहली और रोहित अभी भी ODI खेलते हैं, वहीं अश्विन ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। क्या कोहली और रोहित 2027 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे—यह एक अहम सवाल बना हुआ है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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