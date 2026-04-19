अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट में होने जा रहा है इजाफा, जानें कब तक बने रहेंगे टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर

फिलहाल अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट टीम इंडिया के साथ जून 2026 तक है, मगर अब खबर है कि बीसीसीआई उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाने वाला है। ऐसे में वह 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे।

पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बीसीसीआई से अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। यह पहला मौका नहीं था जब अगरकर ने इस तरह की रिक्वेस्ट बीसीसीआई से की हो, वह पहले भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वा चुके हैं। फिलहाल उनका कॉन्ट्रैक्ट टीम इंडिया के साथ जून 2026 तक है, मगर अब खबर है कि बीसीसीआई उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाने वाला है। ऐसे में वह 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बने रहेंगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए जून 2027 तक बढ़ाया जाएगा। अगले साल अक्टूबर और नवंबर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाना है, इसलिए BCCI अगरकर को लंबे समय तक रिटेन करना चाहता है, जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं।

BCCI के एक अधिकारी ने कहा, “अगरकर के समय में टीम में आसानी से बदलाव हुआ और वह बिना डरे बड़े फैसले लेते थे। बोर्ड को लगा कि उन्हें बने रहना चाहिए। BCCI के अधिकारी IPL मैचों के दौरान उनसे बात करके उन्हें अपडेट देंगे।” बोर्ड कंटिन्यूटी और एक्सपीरियंस चाहता था, खासकर दो सिलेक्टर्स, RP सिंह और प्रज्ञान ओझा को अभी इस काम में एक साल पूरा करना है।

अगरकर की लीडरशिप में, सिलेक्शन कमिटी ने इस साल की शुरुआत में घर में हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन को वापस बुलाने और गिल को टीम से बाहर करने का बड़ा फैसला लिया। आगे आने वाले समय में भारत को टी20 टीम के लिए नया कप्तान भी चुनना पड़ सकता है।

अजीत अगरकर का बतौर चीफ सिलेक्टर कार्यकाल अगरकर जून 2023 से पुरुषों की सीनियर चयन समिति के चेयरमैन हैं, और उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने तीन ICC खिताब जीते हैं—दो T20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी। हालांकि, टेस्ट मैचों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं; भारत को अपने घर पर लगातार दो सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी उसे विदेश में हार मिली है। इस वजह से, व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मिली सफलता की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है—जहां भारत ने 33 मैचों में से सिर्फ दो मैच हारे हैं, और 2023 तथा 2025 के एशिया कप भी जीते हैं।