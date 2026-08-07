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रिटायरमेंट लेते ही अजिंक्य रहाणे ने कर दिया बड़ा धमाका, कोच या कमेंट्री नहीं, बल्कि...

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं? इस बात का आधिकारिक ऐलान हो गया है। रहाणे इंटरनेशनल क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट से रिटायर होने के बाद ईटीपीएल यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में नजर आने वाले हैं। 

Amsterdam Flames
अजिंक्य रहाणे

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और करीब एक दर्जन मैचों में कप्तानी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में रिटायरमेंट लिया था। इसके बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि वे कोचिंग या कमेंट्री की दुनिया में कदम रख सकते हैं, लेकिन अब सामने आया है कि वह अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। यही कारण है कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग यानी ईटीपीएल से वह बतौर प्लेयर जुड़ गए हैं। ईटीपीएल में रहाणे एम्स्टर्डम फ्लेम्स के लिए आने वाले सीजन में खेलेंगे, जो कि टूर्नामेंट का पहला सीजन है।

एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने आज यानी शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को इस बात का ऐलान किया है कि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के पहले एडिशन के लिए टीम के मार्की प्लेयर के तौर पर टीम से अजिंक्य रहाणे जुड़ेंगे। टीम का कहना है कि इससे साबित होता है कि दुनिया के सबसे सम्मानित कप्तानों में से एक इस कॉम्पिटिशन में शामिल हो रहे हैं। इससे पूरे यूरोप में इस खेल की ग्रोथ होगी, जिसमें रहाणे अहम भूमिका निभाएंगे। इस लीग में रविचंद्रन अश्विन भी खेलने वाले हैं। उनके अलावा भी कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनेंगे।

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कप्तानी के लिए भी फेमस हैं रहाणे

190 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचों का अनुभव रखने वाले रहाणे ने अपनी शांत लीडरशिप, टेक्निकल एक्सीलेंस और खेल के प्रति कमिटमेंट से लगातार टीम के साथियों, विरोधियों और फ़ैन्स का सम्मान जीता है। एम्स्टर्डम फ्लेम्स में शामिल होने का उनका फैसला इस विश्वास को दिखाता है कि वह यूरोप के क्रिकेट के विस्तार में अहम भूमिका अदा करना चाहते हैं। एम्स्टर्डम फ्लेम्स के को-फाउंडर और चीफ क्रिकेट ऑफिसर स्टीव वॉ ने रहाणे का क्लब में स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्तान पहले ही इस टीम से जुड़ चुके हैं।

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स्टीव वॉ ने की रहाणे की तारीफ

उन्होंने कहा, “अजिंक्य रहाणे में वह सब कुछ है जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर में होना चाहिए—स्किल, लचीलापन, विनम्रता और लीडरशिप। अपने पूरे करियर में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत सम्मान पाया है, न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए बल्कि मैदान पर और मैदान के बाहर जिस तरह से उन्होंने खुद को संभाला है, उसके लिए भी। मैंने खुद देखा है कि दबाव में वह कितना शांत और लीडरशिप दिखाते हैं, और ये खूबियां जीतने वाले कल्चर को बनाने में मदद करती हैं। उनका अनुभव, लीडरशिप और कैरेक्टर बहुत कीमती होगा जब हम एम्स्टर्डम फ्लेम्स को यूरोप के सबसे अच्छे क्रिकेट क्लबों में से एक बनाएंगे।”

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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