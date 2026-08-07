रिटायरमेंट लेते ही अजिंक्य रहाणे ने कर दिया बड़ा धमाका, कोच या कमेंट्री नहीं, बल्कि...
अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं? इस बात का आधिकारिक ऐलान हो गया है। रहाणे इंटरनेशनल क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट से रिटायर होने के बाद ईटीपीएल यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में नजर आने वाले हैं।
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और करीब एक दर्जन मैचों में कप्तानी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में रिटायरमेंट लिया था। इसके बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि वे कोचिंग या कमेंट्री की दुनिया में कदम रख सकते हैं, लेकिन अब सामने आया है कि वह अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। यही कारण है कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग यानी ईटीपीएल से वह बतौर प्लेयर जुड़ गए हैं। ईटीपीएल में रहाणे एम्स्टर्डम फ्लेम्स के लिए आने वाले सीजन में खेलेंगे, जो कि टूर्नामेंट का पहला सीजन है।
एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने आज यानी शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को इस बात का ऐलान किया है कि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के पहले एडिशन के लिए टीम के मार्की प्लेयर के तौर पर टीम से अजिंक्य रहाणे जुड़ेंगे। टीम का कहना है कि इससे साबित होता है कि दुनिया के सबसे सम्मानित कप्तानों में से एक इस कॉम्पिटिशन में शामिल हो रहे हैं। इससे पूरे यूरोप में इस खेल की ग्रोथ होगी, जिसमें रहाणे अहम भूमिका निभाएंगे। इस लीग में रविचंद्रन अश्विन भी खेलने वाले हैं। उनके अलावा भी कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनेंगे।
कप्तानी के लिए भी फेमस हैं रहाणे
190 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचों का अनुभव रखने वाले रहाणे ने अपनी शांत लीडरशिप, टेक्निकल एक्सीलेंस और खेल के प्रति कमिटमेंट से लगातार टीम के साथियों, विरोधियों और फ़ैन्स का सम्मान जीता है। एम्स्टर्डम फ्लेम्स में शामिल होने का उनका फैसला इस विश्वास को दिखाता है कि वह यूरोप के क्रिकेट के विस्तार में अहम भूमिका अदा करना चाहते हैं। एम्स्टर्डम फ्लेम्स के को-फाउंडर और चीफ क्रिकेट ऑफिसर स्टीव वॉ ने रहाणे का क्लब में स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्तान पहले ही इस टीम से जुड़ चुके हैं।
स्टीव वॉ ने की रहाणे की तारीफ
उन्होंने कहा, “अजिंक्य रहाणे में वह सब कुछ है जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर में होना चाहिए—स्किल, लचीलापन, विनम्रता और लीडरशिप। अपने पूरे करियर में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत सम्मान पाया है, न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए बल्कि मैदान पर और मैदान के बाहर जिस तरह से उन्होंने खुद को संभाला है, उसके लिए भी। मैंने खुद देखा है कि दबाव में वह कितना शांत और लीडरशिप दिखाते हैं, और ये खूबियां जीतने वाले कल्चर को बनाने में मदद करती हैं। उनका अनुभव, लीडरशिप और कैरेक्टर बहुत कीमती होगा जब हम एम्स्टर्डम फ्लेम्स को यूरोप के सबसे अच्छे क्रिकेट क्लबों में से एक बनाएंगे।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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