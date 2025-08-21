Ajinkya Rahane steps down as Mumbai captain Know why he took this decision अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी मुंबई की कप्तानी, जानें आगामी डोमेस्टिक सीजन से पहले क्यों लिया ये फैसला?, Cricket Hindi News - Hindustan
अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी मुंबई की कप्तानी, जानें आगामी डोमेस्टिक सीजन से पहले क्यों लिया ये फैसला?

अजिंक्य रहाणे ने आगामी डोमेस्टिक सीजन से पहले मुंबई की कप्तानी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। 37 साल के रहाणे ने यह फैसला अपनी उम्र और नए कप्तान को तैयार करने को ध्यान में रखते हुए लिया है। वह बतौर खिलाड़ी मुंबई की टीम का हिस्सा होंगे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 12:37 PM
टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आगामी डोमेस्टिक सीजन से पहले मुंबई की कप्तानी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। 37 साल के रहाणे ने यह फैसला अपनी उम्र और नए कप्तान को तैयार करने को ध्यान में रखते हुए लिया है। वह बतौर खिलाड़ी मुंबई की टीम का हिस्सा होंगे। रहाणे ने कप्तानी छोड़ने का यह ऐलान सोशल मीडिया पर किया। रहाणे का मानना ​​है कि मुंबई के लिए एक नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है और उन्होंने यह भी दोहराया है कि वह टीम के लिए खेलना जारी रखेंगे।

रहाणे ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात रही है। आने वाले घरेलू सत्र को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि एक नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है, इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका जारी न रखने का फैसला किया है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अपनी यात्रा जारी रखूंगा ताकि हम और अधिक ट्रॉफी जीत सकें। इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है।”

रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने जीते दो खिताब

रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने 2023-24 सीजन में खिताब जीतकर रणजी ट्रॉफी के सात साल के इंतज़ार को खत्म किया। टीम ने 2024-25 के सीजन में ईरानी ट्रॉफी भी हासिल की। कप्तानी छोड़ने के बावजूद, रहाणे ने स्पष्ट किया कि उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और वे सभी फॉर्मेट में बल्लेबाज के रूप में मुंबई की सेवा करते रहेंगे।

कौन होगा मुंबई का अगला कप्तान?

मुंबई की टीम में श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। जायसवाल और सरफराज को छोड़कर, बाकी सभी की कप्तानी काबिले तारीफ है - अय्यर तीन आईपीएल फ्रेंचाइजी का नेतृत्व कर चुके हैं, जबकि सूर्यकुमार भारत के वर्तमान टी20 कप्तान हैं।

जायसवाल की टेस्ट प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, चयनकर्ता घरेलू सत्र के अधिकांश समय के लिए उपलब्ध कप्तान को प्राथमिकता दे सकते हैं।

अय्यर और सूर्यकुमार दोनों ही रहाणे की जगह मुंबई के कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं।

