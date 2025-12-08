अजिंक्य रहाणे ने टी20 मैच में उड़ाया गर्दा, सिर्फ 5 रन से बची सेंचुरी; मुंबई ने दर्ज की धमाकेदार जीत

संक्षेप: मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में ओडिश के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। अजिंक्य रहाणे ने टी20 मैच में गर्दा उड़ाया। सिर्फ 5 रन से सेंचुरी बच गई।

सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की 56 गेंद में नाबाद 95 रन की पारी से मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में सोमवार को ओडिशा को नौ विकेट से हराया। ओडिश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 167 रन बनाए जिसके जवाब में मुंबई ने रहाणे की पारी की बदौलत सिर्फ 16 ओवर में एक विकेट पर 168 रन बनाकर जीत दर्ज की। रहाणे ने सरफराज खान (28) के साथ पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़कर मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई।

सरफराज ने आउट होने के बाद रहाणे ने अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन की अटूट साझेदारी करके टीम की आसान जीत सुनिश्चित की। रहाणे ने अपनी पारी में नौ चौके और तीन छक्के मारे। विदर्भ ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर के चार विकेट की मदद से आंध्र को 19 रन से पराजित किया। आंध्र की टीम ग्रुप ए से मुंबई के साथ पहले ही अगले दौर में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी है लेकिन अंतिम मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 154 रन बनाए। इसके जवाब में आंध्र की टीम नौ विकेट पर 135 रन नहीं बना सकी।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ठाकुर ने 22 रन देकर चार विकेट लिए। उन्होंने पहले मैच में पांच विकेट लिए थे और इस तरह से कुल 18 विकेट लेकर प्रतियोगिता में अपने अभियान का समापन किया। विदर्भ की पारी अमन मोखड़े (50) और विकेटकीपर बल्लेबाज अक्षय वाडकर (41) के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। आंध्र के तेज गेंदबाज सत्यनारायण राजू ने 26 रन देकर चार विकेट लिए। आंध्र का बल्लेबाजी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उसने 31 रन पर तीन विकेट खो दिए। इनमें भारतीय खिलाड़ी श्रीकर भरत भी शामिल थे, जो खाता भी नहीं खोल पाए।