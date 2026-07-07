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'हीरो को टीम इंडिया से बाहर करना…', संजू सैमसन का पत्ता कटने पर अजिंक्य रहाणे को लगा अजीब

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Ajinkya Rahane on Sanju Samson: संजू सैमसन को जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर करने पर अजिंक्य रहाणे ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय टीम को जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है।

'हीरो को टीम इंडिया से बाहर करना…', संजू सैमसन का पत्ता कटने पर अजिंक्य रहाणे को लगा अजीब

अनुभवी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने संजू सैमसन को जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर रखने पर हैरानी जताई है। उनको अजीब लग रहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो का टीम इंडिया से पत्ता कट गया। भारत को 23 जुलाई से जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। हालांकि, सैमसन भारत के लिए पिछले तीन मैचों में फ्लॉप रहे। उन्होंने आयरलैंड में पांच रन बनाने के अलावा गोल्डन डक झेला। वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में एक रन बनाकर लौटे। सैमसन को इंग्लैंड में दूसरे मैच में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंसी ने रिप्लेस किया। सूर्यवंशी जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में हैं।

'उम्मीद है कि संजू सैमसन से…’

तीन सालों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे रहाणे ने मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ''उम्मीद है कि संजू सैमसन से इस बारे में कुछ बातचीत की गई होगी। यह अजीब है कि हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के जीत के हीरो को जिम्बाब्वे के लिए टी20 टीम से बाहर कर दिया गया। उम्मीद है कि वह जल्द ही टीम में वापस आएंगे।'' जिम्बाब्वे दौरे के लिए सैमसन की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को टीम में शामिल किया गया है। प्रभसिमरन ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। वह हांगझोऊ में हुए 2023 एशियाई खेलों के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। सैमसन के लिए आईपीएल का 19वां सीजन अच्छा रहा था, जिसमें उन्होंने दो शतक लगाए लेकिन सूर्यवंशी को अधिक मौके देने की जरूरत के कारण शायद चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम में 31 साल के सैमसन को शामिल नहीं किया।

Ajinkya Rahane on Sanju Samson

संजू सैमसन को आराम दिया गया?

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सैमसन को टीम में शामिल नहीं करने की वजह नहीं बताई लेकिन वह उन छह खिलाड़ियों में शामिल हैं जो फिलहाल इंग्लैंड में हैं और टीम में जगह नहीं बना पाए। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने कहा, ''इसमें हैरानी की क्या बात है कि संजू को जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिया गया है? जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि संजू सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों की टीम का हिस्सा हैं इसलिए जो लोग चयन समिति की आलोचना कर रहे हैं उन्हें थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। जब ​​सैमसन को खेलना ही नहीं है तो उन्हें साथ ले जाने का क्या मतलब? वह एक सीनियर खिलाड़ी हैं।''

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन , शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरूण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

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