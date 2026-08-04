Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'अजिंक्य रहाणे जिसके हकदार थे...', सुनील गावस्कर ने बयां किया कड़वा सच; इस भारतीय दिग्गज से की तुलना

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने रहाणे की दिल खोलकर तारीफ की और साथ ही एक इंडियन क्रिकेट का एक कड़वा सच बयां किया।

Sunil Gavaskar on Ajinkya Rahane
अजिंक्य रहाणे और सुनील गावस्कर (फाइल फोटो)

38 वर्षीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने पिछले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वह 2023 से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। रहाणे ने 2011 में इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20I मैच खेले। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 38.46 के औसत से 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। रहाणे की सबसे बड़ी उपलब्धि 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीतना रही। रहाणे ने नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में सितारों के बिना खेल रही भारतीय टीम की अगुवाई की और आस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज जीती। पूर्व भारतीय कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रहाणे की शान में कसीदा पढ़ा है। उन्होंने कहा कि रहाणे को वो श्रेय कभी नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे। उन्होंने रहाणे की भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ से तुलना की।

गावस्कर ने बयां किया कड़वा सच

गावस्कर ने मिड-डे के लिए अपने कॉलम में लिखा, ''बतौर कप्तान रहाणे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने छह टेस्ट में कमान संभाली, जिसमें से चार जीते और कोई हार नहीं झेली। दो ड्रॉ रहे। राहुल द्रविड़ ने भी अपनी कप्तानी में कुछ शानदार जीत हासिल कीं, लेकिन उन्हें भी कभी वो क्रेडिट नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। रहाणे की लीडरशिप को भी उतनी तारीफ नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी।'' उन्होंने एक कड़वा सच बयां किया है। गावस्कर ने कहा, ''इंडियन क्रिकेट में ऐसा होता है। जब टीम जीतती है तो सारी तारीफ व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की होती है, चाहे वे बल्लेबाज हों या गेंदबाज। हालांकि, जब टीम हारती है तो कप्तान और कोच को दोष दिया जाता है।''

ये भी पढ़ें:रहाणे के रिटायरमेंट पर सचिन समेत किसने क्या कहा? BCCI ने भी किया रिएक्ट

जब मुश्किल हालात में ठोका शतक

आस्ट्रेलिया दौरे पर एडीलेड में पहला टेस्ट बुरी तरह हारने के बाद कोहली पितृत्व अवकाश पर भारत लौट आए थे। एडीलेड में भारतीय टीम दूसरी पारी में महज 36 रन पर सिमटगई थी। उसके बाद रहाणे ने कप्तानी की और जसप्रीत बुमराह तथा रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी सीरीज जीती। दूसरे टेस्ट में रहाणे ने आस्ट्रेलियाई पेस अटैक का डटकर सामना करते हुए 223 गेंद में 112 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:रहाणे को कोहली ने करार दिया 'पसंदीदा पार्टनर', बोले- तुमने कमाल का काम किया

'रहाणे ने डूबने वाला जहाज संभाला'

गावस्कर ने लिखा, ''ऑस्ट्रेलिया में 2021 सीरीज के पहले टेस्ट में 36 रन पर ऑलआउट होने के बाद रहाणे ने रवि शास्त्री (पूर्व हेड कोच) के साथ मिलकर टीम को संभाला। उपकप्तान ने एक ऐसे जहाज को संभाला जो डूबने वाला था और न सिर्फ उसे शांत पानी में ले गए, बल्कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के किले 'द गाबा' में पहली बार जीत दिलाई, जो पहले कभी नसीब नहीं हुई और साथ ही सीरीज भी जीत ली। सीरीज के आखिरी टेस्ट में जब ज्यादा टॉप खिलाड़ी चोट की वजह से मौजूद नहीं थे, तब भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक हासिल की। रहाणे सिर ऊंचा करके खेल छोड़ रहे हैं और क्रिकेट प्रेमी उनका दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के खेला।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Ajinkya Rahane Sunil Gavaskar Indian Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।