रोहित शर्मा के सामने ये गलती कर बैठे अजिंक्य रहाणे, हरभजन सिंह ने हटाया KKR की खराब कप्तानी से पर्दा

हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के दौरान रोहित शर्मा के खिलाफ सुनील नारायण का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे की आलोचना की।

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के दौरान रोहित शर्मा के खिलाफ सुनील नारायण का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे की आलोचना की। रोहित तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 38 गेंद में 78 रन बनाए और सलामी जोड़ीदार रेयान रिकलटन (81 रन) के साथ 72 गेंद में 148 रन की भागीदारी की। तब रहाणे ने नारायण का इस्तेमाल नहीं किया जबकि मुंबई इंडियंस के इस स्टार खिलाड़ी के खिलाफ इस गेंदबाज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है।

हरभजन ने 'जियोस्टार'से कहा, ''सबसे अच्छा मुकाबला यह होता कि पावरप्ले में नारायण से गेंदबाजी कराई जाती, कम से कम एक या दो ओवर तो जरूर ताकि रोहित को शुरुआत में ही निशाना बनाया जा सके। विकेट लेकर मुंबई पर दबाव बनाने का उनके पास यही सबसे अच्छा मौका था। बल्कि नारायण ने अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं फेंके, जिससे पता चलता है कि कप्तानी उस स्तर की नहीं थी। ''

हरभजन ने आगे कहा, ''रोहित और रिकलटन को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने आसानी से बल्लेबाजी की और गेंदबाजों को कभी दबाव नहीं बनाने दिया। लेकिन केकेआर इससे कहीं बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। ''

हरभजन के पूर्व साथी और विश्लेषक इरफान पठान ने शार्दुल ठाकुर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सपाट पिच पर 39 रन देकर तीन विकेट झटके।

पठान ने कहा, ''वह ऐसे गेंदबाज नहीं हैं जो घबरा जाएं, भले ही बल्लेबाज उन पर दबाव बना रहे हों। वह लगातार अपनी गेंदबाजी करते रहते हैं। उनकी सबसे खास बात अपनी गेंदबाजी विविधताओं का इस्तेमाल करने की है। ''

पठान का मानना ​​है कि शार्दुल हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा, ''हर बार जब वह अपना रन-अप शुरू करते हैं तो वह पहले से ही अपनी ग्रिप बदल रहे होते हैं, फिर चाहे वह धीमी गेंद के लिए हो, क्रॉस-सीम के लिए, या फिर सीम गेंद के लिए। वह हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश में रहते हैं। ''