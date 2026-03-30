IPL 2026 शुरू होते ही क्या अजिंक्य रहाणे ने बढ़ाई KKR की टेंशन? कप्तान ने खुद दिया अपनी चोट पर अपडेट
केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के मुकाबले की दूसरी पारी में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर पहले से ही चोटों से जूझ रही है। आईपीएल 2026 से कई खिलाड़ी केकेआर के बाहर हो गए हैं, जबकि अभी भी कुछ प्लेयर पूरी तरह फिट नहीं हैं। इस बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे को देखकर भी केकेआर के फैंस झटका लगा, क्योंकि रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबले की दूसरी पारी में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कप्तान रहाणे को मैदान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
रहाणे की गैरमौजूदगी में भारत के ऑलराउंडर रिंकू सिंह ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। रिंकू को आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले उप-कप्तान बनाया गया था। मुंबई इंडियंस के 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे ओवर के खत्म होने के बाद रहाणे मैदान पर गिर पड़े थे। टीम के फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज मिलने के बावजूद यह 37 वर्षीय खिलाड़ी खेल जारी नहीं रख सका।
कुछ मिनट तक मैदान पर लेटे रहने के बाद केकेआर के कप्तान को उनके साथियों ने उठने में मदद की और कुछ देर तक तो उन्होंने मैदान से बाहर निकलने के लिए अपने दो साथियों के कंधों का सहारा भी लिया। हालांकि, बाद में रहाणे खुद ही चलकर मैदान से बाहर निकले, लेकिन वह लंगड़ा रहे थे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुद बताया है कि इस चोट के पीछे क्या कारण था और कैसी ये चोट है।
रहाणे ने केकेआर की पारी की शुरूआत करते हुए क्रीज पर एक घंटे से ज्यादा समय बिताया। उन्होंने 40 गेंद में 67 रन की पारी खेली और 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हुए। मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर जाने पर कप्तान रहाणे ने बताया, "अभी ठीक महसूस कर रहा हूं, बस मेरी पिंडली में और असल में दोनों पिंडलियों में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स थे। उम्मीद है मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। मेरा मतलब है, बस बहुत ज्यादा ऐंठन है। यह सच में बहुत मुश्किल था।" रहाणे ने आगे बताया था कि मुंबई की गर्मी में ऐसा होना आम बात है।
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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