शुभमन गिल की कप्तानी में आ रहे निखार से अजिंक्य रहाणे प्रभावित, बोले- जिस अंदाज में वह मैदान पर...
पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वह हर सीरीज के साथ कप्तान के रूप में निखर रहे हैं। गिल भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं।
शुभमन गिल का बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज और कप्तानी में उनकी बढ़ती समझदारी से पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी प्रभावित हैं और उनका मानना है कि वह अनुभव के साथ लगातार निखर रहे हैं और हर नई सीरीज में बतौर कप्तान पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट में बदलाव के दौर के तहत कम उम्र में ही नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाले गिल ने कप्तानी के साथ अपनी बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन भी जारी रखा है। अतिरिक्त जिम्मेदारी का उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। इतना ही नहीं, वह वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच चुके हैं।
'जिस अंदाज में मैदान पर उतरते हैं...'
रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''बल्लेबाजी के लिहाज से शुभमन का प्रदर्शन शानदार रहा है। उनके रिकॉर्ड खुद उनकी कहानी बयां करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में मुझे सबसे अच्छी बात उनका आत्मविश्वास लगता है।'' रहाणे के मुताबिक मैदान पर गिल का व्यवहार, उनका रवैया और खेल के प्रति उनका सकारात्मक नजरिया इस आत्मविश्वास को साफ तौर पर दर्शाता है। 38 वर्षीय रहाणे ने माना कि किसी भी बल्लेबाज की फॉर्म में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन गिल के हालिया प्रदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, ''जिस अंदाज में वह मैदान पर उतरते हैं, उनका रवैया और खेलने का इरादा काफी मायने रखता है। फॉर्म में उतार-चढ़ाव आता रहता है। आप एक दिन रन बनाते हैं और हो सकता है कि अगले दिन ऐसा नहीं कर पाएं। लेकिन शुभमन के अंदर निश्चित रूप से वह आत्मविश्वास है और हाल के दिनों में वह लगातार रन भी बना रहे हैं।''
शुभमन गिल इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर
शुभमन गिल इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। गिल की अगुवाई वाली टीम ने बुधवार को बारिश से प्रभावित पहले वनडे में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्वति से पांच विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। बारिश के व्यवधान से एक घंटे से अधिक समय तक खेल नहीं हो पाने के कारण भारत के सामने डकवर्थ लुईस पद्वति से 40 ओवर में 167 रन का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 2.1 ओवर का खेल ही हो पाया था कि फिर से बारिश आ गई। खेल शुरू होने पर भारत को 32 ओवर में 143 रन का लक्ष्य दिया गया। भारत ने कोहली (51 गेंदों में 74 रन) और कप्तान गिल (43 गेंदों में 37 रन) के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की मदद से 22.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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