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अजिंक्य रहाणे टॉप-2 में, केएल राहुल-ऋषभ पंत भी लिस्ट में; बिना बॉलिंग किए भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनके रिटायरमेंट के बाद कई रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं। रहाणे ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में 8414 रन बनाए, मगर कभी बॉलिंग नहीं की।

Ajinkya Rahane Never Bowled a Single Delivery in his career
अजिंक्य रहाणे ने कभी अपने करियर में बॉलिंग नहीं की

इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कभी बॉलिंग नहीं की। आपके जहन में राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ियों के नाम आ रहे होंगे जिनका फोकस सिर्फ बल्लेबाजी पर रहता है, मगर हम कहें कि इन सभी खिलाड़ियों ने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मेट में गेंदबाजी की है तो आप मानेंगे? जी हां ऐसा हुआ है। पुजारा और कैफ टेस्ट में गेंदबाजी कर चुके हैं। जबकि द्रविड़ ने टेस्ट और वनडे में दोनों में बॉलिंग की है और उनके नाम 5 विकेट भी है। लेकिन आज हम आपके लिए उन खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने करियर में बिना बॉलिंग किए भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

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वैसे तो इस लिस्ट में अधिकतर विकेट कीपर ही हैं, मगर अजिंक्य रहाणे ने इस खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।

रहाणे ने करियर में कभी नहीं की गेंदबाजी

जी हां, रहाणे ने 30 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। वह पिछले 3 साल से टीम से बाहर चल रहे थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला था, जबकि वनडे 2018 में तो टी20 में वह आखिरी बार नीली जर्सी में 2016 में नजर आए थे।

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रहाणे ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट मिलाकर लगभग 200 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 8414 रन बनाए, मगरक भी गेंदबाजी नहीं की।

केएल राहुल नंबर-1

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। केएल राहुल फिलहाल वनडे में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं, जबकि टेस्ट में वह एक बल्लेबाज के रूप में ही खेल रहे हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी फॉर्मेट में गेंदबाजी में हाथ नहीं आजमाया है। वह भारत के लिए बिना एक भी गेंद डाले सबसे ज्यादा 9830 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

ऋषभ पंत-ईशान किशन टॉप-5 में

इस लिस्ट के टॉप-5 में ऋषभ पंत, ईशान किशन और फारुख इंजीनियर जैसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने करियर के अधिकतर मैच बतौर विकेट कीपर ही खेले हैं। ऐसा नहीं है कि विकेट कीपर कभी बॉलिंग नहीं कर सकते। एमएस धोनी ने भी बतौर विकेट कीपर कई मैचों में बॉलिंग की है, उस दौरान किसी अन्य खिलाड़ी ने दस्ताने पहने है। मगर कभी इंटरनेशनल मंच पर पंत और किशन जैसे खिलाड़ियों को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा गया।

भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन (बिना बॉलिंग किए)

9830 - केएल राहुल

8414 - अजिंक्य रहाणे

5637 - ऋषभ पंत

2793 - ईशान किशन

2725 - फारुख इंजीनियर

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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