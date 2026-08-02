रिटायर्ड अजिंक्य रहाणे को BCCI से मिलेगी कितनी पेंशन? 4 साल पहले बदले थे नियम

BCCI ने 4 साल पहले अपने पेंशन नियमों में बदलाव किया था। अजिंक्य रहाणे को बदले हुए स्लैब के हिसाब से हर महीने 70 हजार रुपए की पेशन मिलेगी। उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं।

भारत के रेड बॉल स्पेशलिस्ट क्रिकेट अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 30 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट उन्होंने हर तरह के क्रिकेट को अलविदा कहा। वह अब इंटरनेशनल क्या आईपीएल में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रहाणे रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे इसको लेकर अभी तक उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है, मगर अपनी दूसरी पारी में उन्हें आगे बढ़ने के लिए नए इनकम के नए रास्ते तलाशने होंगे। हालांकि, जैसे-जैसे रहाणे इस बदलाव से गुजरेंगे, उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से ठीक-ठाक सपोर्ट मिलेगा। बीसीसीआई रिटायर्ड खिलाड़ी को हर महीने एक अच्छी खासी रकम पेंशन के रूप में देती है।

अजिंक्य रहाणे को BCCI से मिलेगी कितनी पेशन? 2022 में BCCI ने रिटायर्ड क्रिकेटरों के लिए पेंशन के आंकड़ों को बदला था। रहाणे, जिन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं, टॉप ब्रैकेट में आते हैं। पहले उनके जितने अनुभव वाले खिलाड़ी 50,000 महीने कमाते थे, चार साल पहले यह आंकड़ा बदलकर 70,000 प्रति महीना कर दिया गया था।

इसलिए, रहाणे अब फिक्स्ड पेंशन के तौर पर 70,000 प्रति महीना कमाने वाले हैं। पेंशन की रकम को बदलने का फैसला सौरव गांगुली के BCCI प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यकाल के दौरान किया गया था।

गांगुली ने उस समय कहा था, "यह बहुत जरूरी है कि हमारे पुराने क्रिकेटरों की फाइनेंशियल भलाई का ध्यान रखा जाए। खिलाड़ी हमारी लाइफलाइन बने हुए हैं और एक बोर्ड के तौर पर, उनके खेलने के दिन खत्म होने के बाद उनके साथ रहना हमारा फर्ज है। अंपायर गुमनाम हीरो रहे हैं, और BCCI सच में उनके योगदान को महत्व देता है।"

पेंशन स्लैब और रेट्स टेस्ट क्रिकेटर (25+ टेस्ट): ₹70,000 हर महीने।

टेस्ट क्रिकेटर (10–24 टेस्ट / लोअर ब्रैकेट): ₹60,000 हर महीने।

महिला इंटरनेशनल खिलाड़ी: ₹52,500 हर महीने।

फर्स्ट-क्लास / डोमेस्टिक महिला खिलाड़ी: ₹45,000 हर महीने।

फर्स्ट-क्लास पुरुष खिलाड़ी (मैच टियर पर निर्भर): ₹30,000 से ₹45,000 हर महीने।

पूर्व अंपायर: बदले हुए टियर ₹45,000 हर महीने तक।

मुख्य नियम और शर्तें एम्प्लॉयमेंट क्लॉज: अगर कोई रिटायर्ड खिलाड़ी BCCI के तहत सैलरी वाला, ऑफिशियल पद (जैसे नेशनल कोच या नेशनल सिलेक्टर) लेता है, तो पेंशन रोक दी जाती है; उनके उस रोल को छोड़ने के बाद यह फिर से शुरू हो जाती है। मीडिया का काम, कमेंट्री, या IPL फ्रैंचाइज़ मेंटरिंग से पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता।

फैमिली सपोर्ट: एलिजिबल जीवित पति/पत्नी को पाने वाले की मौत के बाद महीने की पेंशन का 50% मिलता है।