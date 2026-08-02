Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रिटायर्ड अजिंक्य रहाणे को BCCI से मिलेगी कितनी पेंशन? 4 साल पहले बदले थे नियम

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

BCCI ने 4 साल पहले अपने पेंशन नियमों में बदलाव किया था। अजिंक्य रहाणे को बदले हुए स्लैब के हिसाब से हर महीने 70 हजार रुपए की पेशन मिलेगी। उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं।

Ajinkya Rahane BCCI Pension
अजिंक्य रहाणे को कितने पेशन देगा बीसीसीआई

भारत के रेड बॉल स्पेशलिस्ट क्रिकेट अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 30 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट उन्होंने हर तरह के क्रिकेट को अलविदा कहा। वह अब इंटरनेशनल क्या आईपीएल में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रहाणे रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे इसको लेकर अभी तक उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है, मगर अपनी दूसरी पारी में उन्हें आगे बढ़ने के लिए नए इनकम के नए रास्ते तलाशने होंगे। हालांकि, जैसे-जैसे रहाणे इस बदलाव से गुजरेंगे, उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से ठीक-ठाक सपोर्ट मिलेगा। बीसीसीआई रिटायर्ड खिलाड़ी को हर महीने एक अच्छी खासी रकम पेंशन के रूप में देती है।

ये भी पढ़ें:‘भारत को WTC फाइनल क्वालिफिकेशन के बारे में भूल जाना चाहिए’

अजिंक्य रहाणे को BCCI से मिलेगी कितनी पेशन?

2022 में BCCI ने रिटायर्ड क्रिकेटरों के लिए पेंशन के आंकड़ों को बदला था। रहाणे, जिन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं, टॉप ब्रैकेट में आते हैं। पहले उनके जितने अनुभव वाले खिलाड़ी 50,000 महीने कमाते थे, चार साल पहले यह आंकड़ा बदलकर 70,000 प्रति महीना कर दिया गया था।

इसलिए, रहाणे अब फिक्स्ड पेंशन के तौर पर 70,000 प्रति महीना कमाने वाले हैं। पेंशन की रकम को बदलने का फैसला सौरव गांगुली के BCCI प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यकाल के दौरान किया गया था।

ये भी पढ़ें:हार्दिक पांड्या की IPL ट्रेड कब हो सकती है शुरू? सामने आया बड़ा अपडेट

गांगुली ने उस समय कहा था, "यह बहुत जरूरी है कि हमारे पुराने क्रिकेटरों की फाइनेंशियल भलाई का ध्यान रखा जाए। खिलाड़ी हमारी लाइफलाइन बने हुए हैं और एक बोर्ड के तौर पर, उनके खेलने के दिन खत्म होने के बाद उनके साथ रहना हमारा फर्ज है। अंपायर गुमनाम हीरो रहे हैं, और BCCI सच में उनके योगदान को महत्व देता है।"

पेंशन स्लैब और रेट्स

टेस्ट क्रिकेटर (25+ टेस्ट): ₹70,000 हर महीने।

टेस्ट क्रिकेटर (10–24 टेस्ट / लोअर ब्रैकेट): ₹60,000 हर महीने।

महिला इंटरनेशनल खिलाड़ी: ₹52,500 हर महीने।

फर्स्ट-क्लास / डोमेस्टिक महिला खिलाड़ी: ₹45,000 हर महीने।

फर्स्ट-क्लास पुरुष खिलाड़ी (मैच टियर पर निर्भर): ₹30,000 से ₹45,000 हर महीने।

पूर्व अंपायर: बदले हुए टियर ₹45,000 हर महीने तक।

मुख्य नियम और शर्तें

एम्प्लॉयमेंट क्लॉज: अगर कोई रिटायर्ड खिलाड़ी BCCI के तहत सैलरी वाला, ऑफिशियल पद (जैसे नेशनल कोच या नेशनल सिलेक्टर) लेता है, तो पेंशन रोक दी जाती है; उनके उस रोल को छोड़ने के बाद यह फिर से शुरू हो जाती है। मीडिया का काम, कमेंट्री, या IPL फ्रैंचाइज़ मेंटरिंग से पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता।

फैमिली सपोर्ट: एलिजिबल जीवित पति/पत्नी को पाने वाले की मौत के बाद महीने की पेंशन का 50% मिलता है।

मेडिकल बेनिफिट्स: बेनिफिशियरी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) फ्रेमवर्क के जरिए ₹10 लाख तक के जॉइंट मेडिकल इंश्योरेंस कवर के लिए एलिजिबल हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Ajinkya Rahane
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।