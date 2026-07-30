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अजिंक्य रहाणे की कप्तानी का हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड! सिर्फ 1 बार लगा हार का 'दाग'

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अजिंक्य रहाणे जितने अच्छे बल्लेबाज थे, उतने अच्छे कप्तान भी थे। भारतीय टीम की कप्तानी का मौका उन्हें 11 बार मिला, जिसमें सिर्फ 1 ही बार उन पर हार का दाग लगा। टेस्ट और वनडे में वह कभी नहीं हारे।

Ajinkya Rahane captaincy SHOCKING Record
अजिंक्य रहाणे की कप्तानी का हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे ने 38 साल की उम्र में क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रिटायरमेंट की सूचना रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दी। खराब फॉर्म के चलते 3 साल पहले टीम से बाहर हुए अजिंक्य रहाणे ने लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर वापसी करना चाही, मगर वह हर बार नाकाम रहे। जुलाई 2023 में उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट खेला था। वह इस बीच आईपीएल में भी रन बनाते रहे, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी टीम की कमान भी संभाली। मगर अब थकहारकर उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है।

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टीम इंडिया के लिए कैसा रहा अजिंक्य रहाणे का करियर

अजिंक्य रहाणे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भारत के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, मगर टेस्ट क्रिकेट में जरूर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। 85 टेस्ट मैच खेलने वाले रहाणे ने 38.46 की औसत के साथ 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक शामिल थे। रहाणे ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शतक लगाने के साथ-साथ मेलबर्न और वेलिंगटन में भी सेंचुरी ठोकी है।

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रहाणे ने आखिरी वनडे 2018 में तो आखिरी टी20 2016 में खेला था।

फॉर्मेटटेस्टवनडेटी20
मैच859020
रन50772962375
औसत38.4635.2620.83
स्ट्राइक रेट49.5178.64113.30
अर्धशतक26241
शतक1230

रहाणे जितने अच्छे बल्लेबाज थे उतने अच्छे कप्तान भी थे

अजिंक्य रहाणे जितने अच्छे बल्लेबाज थे उतने अच्छे कप्तान भी थे। उनकी कप्तानी का सबसे यादगार पल ऑस्ट्रेलिया में आया था, जब टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज जीती थी। उस सीरीजी के पहले मैच के बाद नियमित कप्तान विराट कोहली पैटरनिटी लीव के चलते भारत लौट आए थे। जिसके बाद रहाणे ने टीम की बागडोर संभाली थी। सीरीज के दौरान कई भारतीय खिलाड़ी चोटिल हुए थे, जिस वजह से टीम इंडिया को नेट गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरना पड़ा था। भारत ने वह टेस्ट सीरीज 2-1 के अंतर से जीती थी।

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी का हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड

रहाणे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने 5 से अधिक मैचों में कप्तानी की और एक भी नहीं हारे। जी हां। रहाणे की अगुवाई में भारत ने कुल 6 टेस्ट मैच खेले। 4 में भारत को जीत मिली, वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। रहाणे की कप्तानी में भारत कभी नहीं हारा।

टेस्ट के अलावा वनडे और टी20 में भी उन्हें कुछ मुकाबलों में कप्तानी करने का मौका मिला। वनडे में रहाणे ने तीन मैचों में टीम इंडिया की अगुवाई की, जिसमें भारत ने सभी जीते।

वहीं टी20 में उनका रिकॉर्ड 50-50 रहा। दो मैच में रहाणे ने एक जीता और एक हारा।

ऑलओवर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अजिंक्य रहाणे ने 11 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की, जिसमें सिर्फ एक बार उनपर हार का दाग लगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Ajinkya Rahane
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