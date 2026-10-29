भुवनेश्वर कुमार ने 3 मैचों में लुटाए 139 रन, अजिंक्य रहाणे बोले- बड़ी स्टोरी ये है कि उन्होंने…
भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में 139 रन लुटाए। इस पर अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि बड़ी स्टोरी ये है कि उन्होंने कमबैक किया। इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए।
भुवनेश्वर कुमार का कमबैक बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। वे तीन मैचों में कमबैक करने के बाद गेंदबाजी कर चुके हैं और सभी में 40 या इससे ज्यादा रन खाए हैं और सिर्फ एक सफलता हासिल की है। पहले मैच में 49 रन, दूसरे मैच में 50 और तीसरे मैच में 40 रन उन्होंने लुटाए। 3 मैचों में वे 139 रन लुटा चुके हैं। इतने रन किसी अन्य गेंदबाज ने नहीं लुटाए। यहां तक कि अगर पहले और दूसरे मैच के उनके पहले-पहले ओवर को हटा दिया जाए तो उनका इकॉनमी रेट 13 से ज्यादा का होगा। बावजूद इसके पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने उनकी तारीफ की है और कहा कि अभी उनकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं है।
अजिंक्य रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “मुझे नहीं लगता कि हमें उसे जज करना चाहिए या इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि उसने कैसी बॉलिंग की है। वह एक अनुभवी खिलाड़ी है और वह जरूर सोचेगा कि वह कहां कम पड़ गया और वह क्या बेहतर कर सकता था। जहां तक उसके परफॉर्मेंस की बात है, उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा हैं। कभी-कभी, एक बॉलर के तौर पर, आप अपनी रिदम नहीं बना पाते, लेकिन यह उसे कम आंकने का कोई कारण नहीं है। भुवनेश्वर कुमार को जरूर पता होगा कि वह क्या बेहतर कर सकता था।”
बड़ी स्टोरी यह है कि उन्होंने कमबैक किया- रहाणे
रहाणे ने भुवनेश्वर की परफॉर्मेंस की बुराई करने की बजाय, उनके कमबैक की सराहना की। उन्होंने कहा, “मेरे लिए, सबसे बड़ी स्टोरी यह है कि उन्होंने इस उम्र में वापसी की है। हमें इससे यह सीखना चाहिए कि एक बॉलर के तौर पर आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपना काम करते रहें और आखिरकार चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको कभी नहीं पता; वह अगले मैच में पांच विकेट ले सकते हैं और चीजें तुरंत बदल सकती हैं। भुवनेश्वर एक ऐसा बॉलर है, जो निश्चित रूप से अपने खेल पर ध्यान देता है, लेकिन उसे अपनी काबिलियत पर भी भरोसा है और वह कुल मिलाकर एक कॉन्फिडेंट इंसान है।”
भुवनेश्वर भले ही खराब फॉर्म में दिखे, लेकिन उनके साथी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सीरीज में ठीकठाक बॉलिंग की है। रहाणे ने अर्शदीप को लेकर कहा, “अर्शदीप की बात करें तो, वह बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे और उन्होंने शानदार रिदम दिखाया। उन्होंने पिछले मैच और तीसरे T20I दोनों में पावरप्ले में विकेट लिए। वह इंडियन टीम के लिए बहुत ज़रूरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा T20I खेले हैं और 150 विकेट के करीब हैं।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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