अजिंक्य रहाणे ने चौंकाया, ऑल टाइम टेस्ट XI में कोहली-रोहित को नहीं दी जगह; किसे बनाया कप्तान?
अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में अपनी ऑल टाइम टेस्ट XI चुनी है, जिनके साथ वह इंटरनेशनल या डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले हैं। इन 11 खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और विराट कोहली को ना चुनकर उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है।
पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे को हाल ही में भारत की ऑल टाइम टेस्ट XI चुनने को कहा गया। इसमें ट्विस्ट यह था कि उन्हें उन 11 खिलाड़ियों को ही चुनना है, जिनके साथ या तो वह इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक में क्रिकेट खेले हैं। रहाणे के लिए यह काम आसान नहीं था। उन्होंने अपनी इस टीम में सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों को शामिल किया। वहीं अश्विन-जडेजा जैसे स्पिनर्स की जोड़ी को भी जगह दी। कप्तान के रूप में उन्होंने एमएस धोनी को चुना क्योंकि वह उनके इंटरनेशनल मंच पर पहले कप्तान थे। हालांकि जब लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम नहीं दिखा तो हर कोई हैरान रह गया।
अजिंक्य रहाणे की ऑल टाइम भारतीय टेस्ट XI
अजिंक्य रहाणे ने मुरली विजय और शिखर धवन को ओपनर के तौर पर चुना, उसके बाद राहुल द्रविड़ को नंबर 3 और सचिन तेंदुलकर को नंबर 4 पर रखा। रहाणे ने खुद को नंबर 5 पर चुना, जबकि धोनी नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन उनके ऑल-राउंड और स्पिन-बॉलिंग ऑप्शन थे, जबकि भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा ने पेस अटैक किया। ये तीनों फास्ट बॉलर उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने 2018 में पेस पर फोकस करने वाला दौर शुरू किया और विदेशों में कई यादगार टेस्ट जीत दिलाने में मदद की।
विराट कोहली ने अजिंक्य रहाणे को बताया था टेस्ट में बेस्ट बैटिंग पार्टनर
रहाणे ने इस साल जुलाई में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। दाएं हाथ के बैट्समैन ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो के ज़रिए अपने फैसले के बारे में बताया। उन्हें 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के बाद भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आखिरी इनिंग में आठ रन बनाए।
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने X पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, "जिंक्स आपके शानदार करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई दोस्त। आपने भारतीय क्रिकेट के लिए कमाल किया और आपको इस पर गर्व होना चाहिए। स्लिप में सबसे सेफ जोड़ी और मेरे सबसे पसंदीदा टेस्ट बैटिंग पार्टनर। तुम्हारे अच्छे की दुआ करता हूं। भगवान तुम्हारा भला करे।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें