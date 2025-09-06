कोहली, रूट, स्मिथ और केन के बाद कौन होंगे अगले फैब-4? कीवी स्पिनर ने बताए नाम; लिस्ट में 2 भारतीय

न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने उन चार खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जो क्रिकेट के अगले फैब-4 होंगे। स्पिनर की लिस्ट में शुभमन गिल समेत दो भारतीय हैं। स्टार बल्लेबाज गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं।

लंबे समय से भारत के विराट कोहली, इंग्लैंड के जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 'फैब फोर' में हैं। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की चौकड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, अब यह चौकड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में सबकी नजरें अगली पीढ़ी पर हैं, जो उनकी जगह ले सकते हैं। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने उन चार बल्लेबाजों के नाम बताए हैं, जो कोहली, रूट, स्मिथ और विलियमसन के बाद क्रिकेट के अगले फैब-4 हो सकते हैं। कीवी स्पिनर की लिस्ट में दो भारतीय शामिल हैं।

एजाज पटेल ने क्रिकट्रैकर से बातचीत में अपने 'फैब फोर' का खुलासा किया। 36 वर्षीय एजाज का मानना है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रचिन रवींद्र और हैरी ब्रुक अगले फैब-4 होंगे। 25 वर्षीय गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने इंग्लैंड में 10 पारियों में 754 रन बनाए, जो सीरीज में सर्वाधिक थे। यह उनकी बतौर टेस्ट कप्तान पहली सीरीज थी। गिल ने बल्लेबाजी के अलावा अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए भी खूब तारीफ बटोरी। भारतीय टीम रोमांचक सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी।