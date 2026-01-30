Cricket Logo
पाकिस्तानियों की छोटी छोटी खुशियां...आकाश के बाद अजय जडेजा ने PAK पीएम के पोस्ट पर लिए मजे

पाकिस्तानियों की छोटी छोटी खुशियां...आकाश के बाद अजय जडेजा ने PAK पीएम के पोस्ट पर लिए मजे

संक्षेप:

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पोस्ट पर कमेंट करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वह पहली बार किसी प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय सीरीज में पहला मैच जीतने पर बधाई देते हुए देख रहे हैं।

Jan 30, 2026 04:58 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 इंटरनेशनल में सात साल बाद हराया है। गुरुवार को लाहौर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 22 रनों से मात दी। पाकिस्तान के लिए ये जीत काफी खास थी और इस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनको काफी ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने पाकिस्तानी पीएम की पोस्ट को शेयर करते हुए इसे पाकिस्तान की छोटी-छोटी खुशियां बताया है।

पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिखा, ''ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम पाकिस्तान को बहुत-बहुत बधाई। मैं पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत करने के उनके अथक प्रयासों के लिए पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की भी सराहना करता हूं। यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है।''

अजय जडेजा ने किया ट्रोल

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट पर अजय जडेजा ने लिखा, ''पाकिस्तानियों की छोटी छोटी खुशियां। पहली बार देख रहा हूं कि द्विपक्षीय सीरीज में पहला मैच जीतने के बाद कोई प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है।'' इससे पहले आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट करके लिखा था कि पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को हराया है और वो भी 170 के मैच में 20 रन से जीत को शानदार नहीं कहा जा सकता।

ऑस्ट्रेलिया को मिली हार

पाकिस्तान ने पहले टी-20 मुकाबले पर ऑस्ट्रेलिया पर 22 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। साहिबजादा फरहान का पहला विकेट जल्द गिरने के बाद अयूब ने सलमान आगा के साथ मिलकर 74 रन की साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 168 रनों का बड़ा सम्मानजक स्कोर बनाने में कामयाब रहा।

पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण और बेहतर क्षेत्ररक्षण के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आये। मैट रेनशॉ 15 रनआउट हुये। कैमरन ग्रीन 31 गेंदों में 36 रन बनाये। जॉश फिलिपे 15 रन बनाकर आउट हुये। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 146 रन ही बना सके और 22 रनों से मुकाबला हार गये। पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और अबरार अहमद को दो-दो विकेट मिले। शाबाद खान और मोहम्मद नवाज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

