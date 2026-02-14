टी20 विश्व कप में अफ्रीका ने लगाई जीत की हैट्रिक, 19 साल बाद हुआ ऐसा; न्यूजीलैंड ने गंवाया पहला मुकाबला

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका ने 2007 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में 150 से अधिक रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है।

दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को न्यूजीलैंड को टी20 विश्व कप मुकाबले में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की टूर्नामेंट में पहली बार है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने जीत की हैट्रिक लगाई है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के धमाकेदार नाबाद 86 रन की बदौलत अफ्रीका ने 17 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका ने 17.1 ओवर में तीन विकेट पर 178 रन बनाए। अफ्रीका ने इस जीत के साथ ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसी के साथ अफ्रीका की टीम ने 2007 के बाद पहली बार 150 से अधिक रनों के टारगेट को हासिल किया।

मारक्रम ने 44 गेंद की पारी में छह चौके और चार छक्कों की मदद से नाबाद 86 रन बनाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने क्विंटन डिकॉक (नौ) के साथ 28 गेंद में 62 और रेयान रिकल्टन के साथ 18 गेंद में 40 रन की साझेदारी कर शुरुआती आठ ओवर के अंदर टीम के रनों का शतक पूरा कर मैच पर पूरी तरह से दबदबा कायम कर दिया था। मार्क चैपमैन (48) और डेरिल मिचेल (32) के बीच पांचवें विकेट के लिए 44 गेंद में 74 रन की साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए यानसन के अलावा लुंगी एनगिडी, केशव महाराजइऔर कोर्बिन बोश भी विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल रहे। इन तीनों को एक-एक सफलता मिली।

लक्ष्य का पीछा करते हुए मारक्रम ने शुरुआती ओवर में ही मैट हेनरी के खिलाफ हैट्रिक चौका लगाकर आक्रामक तेवर दिखाये। उन्होंने अगले ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन का स्वागत छक्के से करने के बाद अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। मारक्रम ने आतिशी बल्लेबाजी जारी रखते हुए जैकब डफी की लगातार गेंदों को दर्शकदिर्धा में पहुंचाने के बाद दो चौके लगाकर तीन ओवर में ही टीम के रनों का अर्धशतक पूरा कर दिया। विश्व कप में यह तीन ओवर के बाद किसी टीम का दूसरा सबसे तेज शुरुआत है।

फर्ग्यूसन ने अपने दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक की नौ रन की पारी पर विराम लगाई लेकिन रेयान रिकल्टन ने क्रीज पर आते ही लगातार गेंदों पर डफी के खिलाफ दो चौके और 103 मीटर लंबा छक्का लगाया जिससे पावरप्ले में दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 83 रन बनाकर विश्व कप में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की।

मारक्रम ने अगले ओवर में मिचेल सैंटनर के खिलाफ छक्का लगाकर 19 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। आठवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये जेम्स नीशम के खिलाफ मारक्रम के चौके से दक्षिण अफीका के रनों का सैकड़ पूरा हुआ लेकिन इस गेंदबाज ने रिकल्टन की 11 गेंद में 21 रन की पारी पर विराम लगाई। डेरिल मिचेल ने लांग ऑन पर उनका शानदार कैच लपका।

डेवाल्ड ब्रेविस (17 गेंद में 21 रन) ने क्रीज पर आते ही चौका लगाया न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इसके बाद अच्छी गेंदबाजी की। अगले तीन ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगी। ब्रेविस ने रचिन रविंद्र के खिलाफ छक्के के साथ बाउंड्री के सूखे को खत्म किया लेकिन अगली गेंद को हवा में लहराकर मिचेल को कैच दे बैठे।

मारक्रम और क्रीज पर आये अनुभवी डेविड मिलर (नाबाद 24) ने इसके बाद ज्यादा जोखिम लिये बिना टीम को आसान जीत दिला दी। मिलर ने फर्ग्यूसन के खिलाफ छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। भारत से इतर मुकाबला होने के बावजूद करीब 30,000 दर्शकों की मौजूदगी में मैच ने उम्मीदों के अनुरूप रोमांच पैदा किया। दोनों टीमें इस मुकाबले से पहले अजेय थीं।

टिम सीफर्ट (नौ गेंदों पर 13 रन) ने मार्को यानसन का स्वागत छक्के के साथ किया, जबकि फिन एलन ने लुंगी एनगिडी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए एक ही ओवर में छक्का और चौका जड़ा। टीम का स्कोर 33 रन तक पहुंचा ही था कि यानसन ने अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर सीफर्ट को विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच करा दिया। उन्होंने इसके बाद रचिन रविंद्र (13) को डेविड मिलर के हाथों कैच कराया और जल्द ही खतरनाक एलन (17 गेंदों पर 31 रन) को कप्तान मारक्रम के हाथों कैच आउट कर दिया।

बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने शानदार लय में चल रहे ग्लेन फिलिप्स (एक) को बोल्ड कर सात ओवर के अंदर 64 रन पर चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड को संकट में डाल दिया। एनगिडी (34 रन पर एक विकेट) और कागिसो रबाडा को पिच से मदद मिली, लेकिन वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा सके। चैपमैन और मिचेल ने इसके बाद संयम और नियंत्रित आक्रामकता के साथ पारी संभाली। चैपमैन ने 26 गेंदों में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 48 रन बनाए ।