एडेन मार्करम ने जड़ा T-20 विश्व कप का सबसे तेज अर्धशतक, तोड़ा युवराज सिंह का ये रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मार्करम ने इतिहास रच दिया। मात्र 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। इस अर्धशतक के साथ ही वे विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने युवराज सिंह का भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
टी-20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम ने इतिहास रच दिया। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। इस अर्धशतक के साथ ही वे विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्विटंन डिकॉक का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उन्होंने साल 2016 के टी-20 वर्ल्ड कप में इग्लैंड के खिलाफ बनाया था। इस मैच में डिकॉक ने 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था लेकिन अब मार्करम ने यह रिकॉर्ड 19 गेंदों के साथ अपने नाम कर लिया है।
टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशतक
एडेन मार्कराम - न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 गेंदें (2026)
क्विंटन डी कॉक - इंग्लैंड के खिलाफ 21 गेंदें (2016)
क्विंटन डी कॉक - इंग्लैंड के खिलाफ 22 गेंदें (2024)
एबी डी विलियर्स - इंग्लैंड के खिलाफ 23 गेंदें (2014)
हेनरिक क्लासेन - 23 गेंद बनाम भारत (2024)
इस रिकॉर्ड के साथ ही एडेन मार्करम ने युवराज सिंह का एक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। युवराज सिंह ने टी-20 वर्ल्ड कप 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था, जो कि टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतकों में से एक है। अब इस रिकॉर्ड को मार्करम ने तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया है।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के मामले में एडेन मार्करम संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं। उनसे पहले कई दिग्गज बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में 19 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा है। टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड आज भी भारतीय दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। यह वही मैच है जिसमें युवराज सिंह ने 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के जड़े थे। इस सूची में दूसरे नंबर पर नीदरलैंड के स्टीफन मायबर्ग हैं, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2014 टी-20 विश्व कप में 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। तीसरे स्थान पर 17 गेंदों में अर्धशतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस हैं। इन्होंने 2022 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ यह कारनामा किया था। टॉप-5 की सूची में मैक्सवेल और केएल राहुल का नाम भी शामिल है।
टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले टॉप बैटर
1. युवराज सिंह (भारत): 12 गेंद (बनाम इंग्लैंड, 2007)
2. स्टीफन मायबर्ग (नीदरलैंड्स): 17 गेंद (बनाम आयरलैंड, 2014)
3. मार्कस स्टोइनिस (ऑस्ट्रेलिया): 17 गेंद (बनाम श्रीलंका, 2022)
4. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया): 18 गेंद (बनाम पाकिस्तान, 2014)
5. केएल राहुल (भारत): 18 गेंद (बनाम स्कॉटलैंड, 2021)
6. शोएब मलिक (पाकिस्तान): 18 गेंद (बनाम स्कॉटलैंड, 2021)
7. रोहित शर्मा (भारत):19 गेंद (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024)
8. दनुस शनका (श्रीलंका) 19 गेंद (बनाम आमोन, 2026)
9. एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका) 19 गेंद ( बनाम न्यूजीलैंड, 2026)
10.मोहम्मद अशर्फुल (बांग्लादेश) 20 गेंद ( बनाम वेस्टइंडीज, 2007)
11. युवराज सिंह (भारत) 20 गेंद (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2007)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।