एडन मार्करम ने इन 2 खिलाड़ियों की तारीफ में नहीं छोड़ी कोई कसर, बोले- गर्व है कि…

संक्षेप: एडन मार्करम ने रांची वनडे में साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों द्वारा रनचेज में की गई मेहनत की जमकर तारीफ की है। भारत द्वारा दिए गए 350 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मेहमान टीम ने 332 रन बनाए, जबकि उन्होंने 11 रन पर 3 विकेट खो दिए थे।

भारत से हारकर भी साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को अपनी टीम पर गर्व है। हो भी क्यों ना…350 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जब कोई टीम महज 11 रन पर अपने टॉप-3 बल्लेबाजों को खो देती है और उसके बावजूद टीम 332 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहती है तो कप्तान को तो गर्व महसूस होगा ही। साउथ अफ्रीका ने इस रनचेज में एक समय पर भारत की सांसे बढ़ा दी थी, मगर अंत में मैच भारत की झोली में ही गया। मैच के बाद एडन मार्करम ने कहा कि उन्हें अपनी इस टीम पर गर्व है। उन्होंने इस दौरान 2 खिलाड़ियों की जमकर तारीफ भी की।

एडन मार्करम ने मैच के बाद कहा, "हां, सच में गर्व है। चेंजरूम में बैठकर खिलाड़ियों को अपना काम करते देखना बहुत अच्छा लगता है। कभी भी यह विश्वास नहीं खोया कि हम कुछ कर सकते हैं, टोपी से खरगोश निकाल सकते हैं। शेड में मौजूद खिलाड़ी, जैसे-जैसे इनिंग्स आगे बढ़ रही थीं, वे काफी उम्मीद लगाए हुए थे। देखना सच में अच्छा लगा और हमारी उस कोशिश पर सच में गर्व है। मेरा मतलब है, ज्यादातर, खैर, टॉप ऑर्डर शायद किसी भी चीज से ज्यादा फेल रहा। हमें पता था कि गेंद स्विंग करेगी और फिर चेज करते हुए विकेट से थोड़ी तेजी आएगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि चेज करना ही गेम जीतने का सबसे अच्छा तरीका है।

अगले गेम में कोई हल निकालना हम तीनों पर है। अगर हम तूफान को शांत कर सकते हैं और टीम को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, तो हमने देखा कि मिडिल-ऑर्डर क्या कर सकता है।

मार्करम से जब मैच के टर्निंग पॉइंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "खैर, छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन जो सबसे साफ है, वह है टॉप ऑर्डर। उस स्विंग होती गेंद से निपटना और फिर फील्ड में छोटे-छोटे पल। 50 ओवर बहुत लंबा समय होता है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ पल ऐसे होते हैं, शायद कोई ओवर 18 के बजाय सिर्फ 12 रन का होता है। हम बीच में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन फिर यह आखिरी पलों पर आता है, जैसा कि मैंने कहा, आप पीछे मुड़कर उन पलों के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुल मिलाकर, लड़कों की कोशिशों पर बहुत गर्व है। वे बहुत करीब पहुंच गए और आज रात उन्होंने बहुत कैरेक्टर दिखाया।"