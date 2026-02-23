T20 WC में सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत वाले टॉप 5 कप्तान, रोहित शर्मा से आगे निकले एडेन मार्करम
एडेन मार्करम की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक अजेय है। साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट में भारत को करारी शिकस्त दी। मार्करम एक लिस्ट में रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं।
एडेन मार्करम की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में भारत को 76 रनों से ऐतिहासिक हार थमाई। यह भारत की टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 187/7 का स्कोर खड़ा करने के बाद डिफेंडिंग चैंपियन भारत को 111 रनों पर समेटा। मार्करम टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत वाले कप्तानों (कम से कम 10 मैचों में कमान संभाली) की लिस्ट में रोहित शर्मा से आगे निकलकर टॉप पर पहुंच गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित ने 2024 में सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था। वह टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं।
मार्करम ब्रिगेड ने मौजूदा टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। फिलहाल, मार्करम का बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 92.9 है। उनके नेतृत्व में साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप में 14 मैचों से 13 में जीत हासिल की है। साउथ अफ्रीका को एकमात्र हार पिछले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के हाथों मिली। तब खिताबी मुकाबले में भारत ने 176/6 का स्कोर बनाने के बाद 7 रन से जीत दर्ज की। रोहित का जीत प्रतिशत 85.7 का है। उन्होंने टूर्नामेंट में 14 मैचों में भारत की कमान संभाली, जिसमें टीम ने 12 में जीत का स्वाद चखा। लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच हैं। उन्होंने 10 मैचों से 8 में विजयी परचम फहराया। उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप जिताया था।
T20 WC में सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत वाले टॉप 5 कप्तान
92.9 - एडेन मार्करम (14 मैच में से 13 जीते)*
85.7 - रोहित शर्मा (14 मैच में से 12 जीते)
80.0 - आरोन फिंच (10 मैच में से 8 जीते)
71.4 - कुमार संगकारा (14 मैच में से 10 जीते)
68.8 - ग्रीम स्मिथ (16 मैच में से 11 जीते)
मैच की बात करें तो डेविड मिलर (35 गेंदों में 63) के तूफानी अर्धशतक के बाद मार्को यानसेन (22 रन पर चार विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका ने एकतरफा मैच में भारत को हाकर इस प्रतियोगिता में उसके विजयी क्रम पर रोक लगा दी। भारत ने 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं गंवाते हुए खिताब जीता था जबकि मौजूदा टूर्नामेंट में उसकी यह पहली हार है। दक्षिण अफ्रीका के 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत यानसेन, केशव महाराज (24 रन पर तीन विकेट) और कोर्बिन बॉश (12 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.5 ओवर में सिमटा। मेजबान टीम की ओर से सिर्फ शिवम दुबे (37 गेंदों में 42) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।
