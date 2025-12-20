एडन मार्करम में बताया साउथ अफ्रीका से कहां हो गई चूक; टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कह गए ये बात

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने बताया कि एक समय तक साउथ अफ्रीका की टीम 232 रनों की चेज में बनी हुई थी, मगर टॉप ऑर्डर द्वारा मिले मोमेंटम को बरकरार ना रखने की वजह से उन्हें इस मैच में हार का सामना करना पड़ा।

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने बताया कि एक समय तक साउथ अफ्रीका की टीम 232 रनों की चेज में बनी हुई थी, मगर टॉप ऑर्डर द्वारा मिले मोमेंटम को बरकरार ना रखने की वजह से उन्हें इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के धुआंधार अर्धशतकों के दम पर साउथ अफ्रीका के सामने 232 रनों का टारगेट रखा था, एक समय पर साउथ अफ्रीका का स्कोर इस रनचेज में 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही क्विंटन डी कॉक को आउट किया तो साउथ अफ्रीका की पारी डगमगा गई और टीम 20 ओवर में 201 के स्कोर तक ही पहुंचने में कामयाब रही। भारत ने यह मैच 30 रनों से जीता।

एडन मार्करम ने मैच के बाद कहा, "मुश्किल हार। 230 रन का पीछा करने के लिए लगभग परफेक्ट कोशिश की जरूरत थी। क्विंटन और टॉप तीन बल्लेबाजों ने हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल बनाया और हम मैच में बने हुए थे। लेकिन बीच के ओवरों में, हम उस मोमेंटम को बनाए नहीं रख पाए। फिर भी, सीखने के लिए बहुत कुछ है - ऐसे सबक जो हम एक ग्रुप के तौर पर सीखेंगे। और यहां काफी वर्ल्ड कप मैच खेले जाने हैं, मुझे यकीन है कि यह अनुभव बहुत काम आएगा। हम ब्रेविस को उस प्रेशर वाली स्थिति में डालना चाहते थे। वह कभी-कभी बैटिंग को बहुत आसान बना देता है और खेल का वह फेज महत्वपूर्ण था। इसमें एक टैक्टिकल एंगल भी था - लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन, जिससे विरोधी टीम के लिए चीजें जितनी हो सकें, उतनी मुश्किल बनाई जा सकें।

T20 क्रिकेट में, हमेशा कोई पुख्ता बैटिंग ऑर्डर नहीं होता; इसमें बहुत कुछ गट फीलिंग पर निर्भर करता है। आज रात हमने उसी के साथ खेला, और मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिस पर ज्यादातर T20 टीमें भरोसा करती हैं। यह चुनौतीपूर्ण था, निश्चित रूप से। हमसे कुछ मुश्किल सवाल पूछे गए। यह अच्छी बात है क्योंकि अब हमें इस बात का ज्यादा साफ आइडिया है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो क्या जरूरी है। हमने एक बेहतरीन भारतीय टीम का सामना किया जिसने बहुत अच्छा खेला, और इसका श्रेय उन्हें जाता है। लेकिन हमने खुद पर भी ध्यान दिया, सुधार के क्षेत्रों की पहचान की, और इन दो हफ्तों में हमने जो सबक सीखे हैं, वे अनमोल हैं।

(क्या उन्हें अपनी टीम के बारे में क्लैरिटी मिल गई है) हां, बिल्कुल। सीरीज की शुरुआत में हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, अलग-अलग कॉम्बिनेशन, खिलाड़ियों को अलग-अलग भूमिकाओं में आजमाया, यह पता लगाने की कोशिश की कि हम हर किसी से सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें बहुत से जवाब मिल गए हैं। वर्ल्ड कप में जाने से पहले, चीजें निश्चित रूप से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होंगी। हम जो कुछ भी करेंगे, वह एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर करेंगे - खुद को वह ट्रॉफी जीतने का सबसे अच्छा मौका देना।"

कैसा रहा IND vs SA 5वां टी20? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 231 रन बोर्ड पर लगाए। शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने आए संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, वहीं अभिषेक ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। नंबर-3 पर उतरे तिकल वर्मा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं टीम इंडिया को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में तिकल के साथ अहम रोल हार्दिक पांड्या ने अदा किया, जिन्होंने 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए, 25 गेंदों पर 252 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर निराश किया, वह 7 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए।