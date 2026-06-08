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AI सेंसर लैस गेंद का इस्तेमाल, रेफरी के पास स्थिर बॉडी कैमरा, जानिए फीफी विश्व कप 2026 में क्या-क्या नया?

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 11 जून से होने जा रहा है। 2026 फीफा विश्व कप अब तक का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है। देखिए इसमें नया क्या-क्या है।

AI सेंसर लैस गेंद का इस्तेमाल, रेफरी के पास स्थिर बॉडी कैमरा, जानिए फीफी विश्व कप 2026 में क्या-क्या नया?

अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 11 जून से होने जा रहा है। 2026 फीफा विश्व कप अब तक का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पूरा टूर्नामेंट 16 शहरों में खेला जाएगा, जिसमें 104 मैच होंगे। दुनिया के रोमांच का प्रतीक बन चुके फीफा विश्व कप में इस बार आर्टिफिशियल इंटलीजेंस, रियल टाइम ट्रैकिंग, इमर्सिव सिस्टम आदि का प्रयोग किया जाएगा। आयोजकों ने मैदान पर होने वाली गलतियों को कम करने, निर्णयों में तेजी लाने, सभी देशों के लिए समान अवसर प्रदान करने और स्टेडियमों और घरों में प्रशंसकों के लिए अविस्मरणीय देखने के अनुभव बनाने के उद्देश्य से उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है।

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AI सेंसर से लैस एडिडास की गेंद का उपयोग

मैदान पर हो रहे इस क्रांतिकारी बदलाव के केंद्र में नई एडिडास ट्रिओंडा मैच बॉल है, जो अत्याधुनिक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (आईएमयू) सेंसर से लैस है। यह चिप गेंद की गति के हर पहलू-गति, त्वरण, स्पिन और सटीक त्रि-आयामी स्थिति को प्रति सेकंड 500 बार तक ट्रैक करती है। यह डेटा वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) सिस्टम को रियल टाइम में भेजा जाएगा, जिससे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभूतपूर्व सटीकता मिलेगी। जैसे कि क्या गेंद पूरी तरह से गोल लाइन पार कर चुकी है, खेल के मैदान से बाहर चली गई है, या कॉर्नर या गोल से पहले किसी विशिष्ट खिलाड़ी द्वारा अंतिम बार छुई गई थी। जहां पहले की ट्रैकिंग विधियां पूरी तरह से बाहरी कैमरों पर निर्भर थीं, वहीं अब बॉल के अंदर लगा सेंसर मैच की विश्वसनीयता और निर्णय की सटीकता को बढ़ाएगा। इस चिप के होने से लंबी देरी और विवादास्पद निर्णयों को समाप्त करने में मदद मिलेगी। पिछले टूर्नामेंटों में विवादास्पद निर्णयों ने और देरी ने टूनमिंटों में खिलाड़ियों, कोचों और प्रशंसकों को निराश किया था। अधिकारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रति गेम कई कैलिब्रेटेड बॉल तैयार रखेंगे। यह कनेक्टेड बॉल तकनीक रेफरी के निर्णयों को तेज़ और अधिक विश्वसनीय बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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उन्नत अर्ध-स्वचालित ऑफसाइड तकनीक

कतर 2022 में पहली बार पेश की गई प्रणाली पर आधारित, 2026 विश्व कप में अर्ध-स्वचालित ऑफसाइड तकनीक (एसएओटी) का एक काफी उन्नत संस्करण होगा। उन्नत प्रणाली पहले से अधिक सटीक है, जो ऑफसाइड स्थितियों का सटीक पता लगाने में सक्षम है। जब ऑफसाइड का पता चलेगा, तो यह तकनीक तुरंत सहायक रेफरी के ईयरपीस पर ऑडियो अलर्ट भेजेगी, जिससे फ्लैग उठाना बहुत आसान हो जाएगा। अनावश्यक रूप से खेल जारी रहने से बचा जा सकेगा। इससे ऑफ‌साइड की स्थिति में देर से किए गए फाउल से चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा। साथ ही खेल का स्वाभाविक प्रवाह बरकरार रहेगा। इंटेलिजेंट बॉल के सेंसर डेटा को हाई-स्पीड ऑप्टिकल कैमरों के साथ मिलाकर SAOT अधिक विश्वसनीय स्थिति विश्लेषण प्रदान करेगा। हांलांकि, खेल में बाधा या जानबूझकर किए गए फाउल जैसे व्यक्तिपरक तत्वों के लिए अभी भी मानवीय निर्णय की आवश्यकता होती है, लेकिन स्थिति संबंधी मुख्य निर्णय अधिक तेज़ और साफ होंगे जो टूर्नामेंट में बड़ा सुधार है।

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स्थिर रेफरी बॉडी कैमरे

2026 विश्व कप में रेफरी उन्नत बॉडी कैमरों का इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें अक्सर रेफ कैम कहा जाता है, जो खेल का प्रत्यक्ष दृश्य रिकॉर्ड करते हैं। नई एआई-आधारित स्थिरीकरण तकनीक रेफरी की लगातार हलचल से होने वाले धुंधलेपन और कंपन को काफी हद तक कम करेगी, जिससे पिछले टूनमिंटों की तुलना में अधिक स्पष्ट और उपयोगी फुटेज प्राप्त होगें। स्थिर कैमरों की शुरुआत से अंपायरिंग पर अधिक भरोसा बढ़ने और दर्शकों और खेल के बीच संबंध प्रगाढ़ होने की उम्मीद है।

3D प्लेयर अवतार और डिजिटल ट्विन

सबसे आकर्षक इनोवेशन में से एक प्रत्येक खिलाड़ी का अत्यधिक सटीक डिजिटल ट्विन तैयार करना है। ये ट्विन अर्ध-स्वचालित ऑफसाइड सिस्टम की सटीकता को काफी हद तक बढ़ा देंगे। खासकर उन स्थानों पर जहां ट्रेडिशनल कैमरों को कठिनाई होती है। ये कॉप्लेक्स विजुअल को देखने में भी सुधार करेंगे, जैसे कि यह पता लगाना कि क्या कोई खिलाड़ी सेट पीस के दौरान गोलकीपर की आईलाइन को रोक रहा है। प्रशंसकों और प्रसारकों के लिए ट्विन की मदद से वास्तविक जैसी 3D रीप्ले और विजुअलाइजेशन संभव हो पाएंगे, जिससे VAR समीक्षाएं अधिक स्पष्ट और आकर्षक बनेंगी। यह तकनीक न केवल बेहतर अंपायरिंग में सहायक होगी, बल्कि प्रसारण की क्वीलिटी को भी बेहतर बनाएगी।

अत्यधुनिक कैमरे और देखने का बेहतर अनुभव

2026 विश्व कप स्टेडियमों और घरों में प्रशंसकों के मैच देखने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। प्रत्येक स्टेडियम में 16 तक हाई-स्पीड ऑप्टिकल ट्रैकिंग कैमरों का विस्तारित नेटवर्क होगा, जो सटीक बॉल इन-एंड-आउट निर्णयों, खिलाड़ी मूवमेंट हीटमैप और पूर्ण उडी मैच रिक्रिएशन के लिए भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न करेगा। बड़ी एलईडी दीवारें, संवर्धित वास्तविकता ओवरले, 360-डिग्री ऑडियो सिस्टम और वास्तविक समय के सांख्यिकी प्रदर्शन स्टेडियमों के अंदर गतिशील और आकर्षक वातावरण का निर्माण करेंगे। व्यापक कनेक्टिविटी, मोबाइल टिकटिंग और मजबूत साइबर सुरक्षा लाखों दर्शकों के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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